IGI पर 4 करोड़ का सोना जब्त, अब इसका क्या होगा?

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करोड़ों रुपये के मूल्य का सोना तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी यात्री के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाते हैं. कस्टम कानून के तहत बड़ी मात्रा में अवैध सामान लाने के जुर्म में यात्री को मौके पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसे गंभीर मामलों में अदालत द्वारा आरोपी को अधिकतम 7 साल तक की कठोर कैद की सजा सुनाई जा सकती है, साथ ही उस पर आर्थिक दंड या जुर्माना भी लगाया जाता है, जिससे भविष्य में तस्करी की घटनाओं पर रोक लग सके.