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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIGI पर 4 करोड़ का सोना जब्त, अब इसका क्या होगा?

IGI पर 4 करोड़ का सोना जब्त, अब इसका क्या होगा?

दिल्ली एयरपोर्ट पर दुबई से आए यात्री से 4.03 करोड़ रुपये का सोना जब्त हुआ है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध साबित होने पर यह सोना कहां जाता है, चलिए जान लेते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 20 Oct 2026 05:22 PM (IST)
दिल्ली एयरपोर्ट पर दुबई से आए यात्री से 4.03 करोड़ रुपये का सोना जब्त हुआ है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध साबित होने पर यह सोना कहां जाता है, चलिए जान लेते हैं.

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की सतर्कता से सोने की अवैध तस्करी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है. अधिकारियों ने दुबई से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय नागरिक की तलाशी के दौरान 3.2 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ें बरामद की हैं, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4.03 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस बड़ी जब्ती के बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि कानूनन पकड़े गए इतने बड़े खजाने और आरोपी यात्री के खिलाफ कस्टम विभाग क्या कार्रवाई करता है तथा उस जब्त सोने का आगे क्या होता है?

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हवाई अड्डे पर जब भी कोई यात्री बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए या छिपाकर सोना ले जाता हुआ पकड़ा जाता है, तो कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रावधानों के तहत पूरी प्रक्रिया शुरू होती है. अधिकारी सबसे पहले मौके पर ही स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एक विस्तृत पंचनामा तैयार करते हैं.
हवाई अड्डे पर जब भी कोई यात्री बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए या छिपाकर सोना ले जाता हुआ पकड़ा जाता है, तो कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रावधानों के तहत पूरी प्रक्रिया शुरू होती है. अधिकारी सबसे पहले मौके पर ही स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एक विस्तृत पंचनामा तैयार करते हैं.
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इसके बाद अधिकृत जौहरियों द्वारा लाए गए सोने की शुद्धता की जांच कराई जाती है और उसका सटीक वजन दर्ज किया जाता है. इस प्राथमिक दस्तावेजीकरण के बाद ही सोने को सुरक्षित सरकारी कस्टडी में रख लिया जाता है.
इसके बाद अधिकृत जौहरियों द्वारा लाए गए सोने की शुद्धता की जांच कराई जाती है और उसका सटीक वजन दर्ज किया जाता है. इस प्राथमिक दस्तावेजीकरण के बाद ही सोने को सुरक्षित सरकारी कस्टडी में रख लिया जाता है.
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अवैध सामान की बरामदगी के बाद कानून आरोपी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका देता है. कस्टम विभाग जब्ती की तारीख से 6 महीने के भीतर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करता है. यदि मामला केवल टैक्स न भरने से जुड़ा है और दुर्भावनापूर्ण तस्करी का नहीं है, तो यात्री वैध दस्तावेज, बिल और खरीद का कानूनी स्रोत पेश कर सकता है.
अवैध सामान की बरामदगी के बाद कानून आरोपी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका देता है. कस्टम विभाग जब्ती की तारीख से 6 महीने के भीतर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करता है. यदि मामला केवल टैक्स न भरने से जुड़ा है और दुर्भावनापूर्ण तस्करी का नहीं है, तो यात्री वैध दस्तावेज, बिल और खरीद का कानूनी स्रोत पेश कर सकता है.
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ऐसी स्थितियों में तय सीमा शुल्क, जुर्माना और रिडेम्पशन फाइन जमा करवाकर सोना वापस पाने का कानूनी विकल्प खुला रहता है. यदि यात्री सोने के कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर पाता या जांच में जानबूझकर की गई तस्करी साबित हो जाती है, तो अदालत और सक्षम प्राधिकारी उस सोने को पूरी तरह से सरकारी संपत्ति घोषित कर देते हैं.
ऐसी स्थितियों में तय सीमा शुल्क, जुर्माना और रिडेम्पशन फाइन जमा करवाकर सोना वापस पाने का कानूनी विकल्प खुला रहता है. यदि यात्री सोने के कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर पाता या जांच में जानबूझकर की गई तस्करी साबित हो जाती है, तो अदालत और सक्षम प्राधिकारी उस सोने को पूरी तरह से सरकारी संपत्ति घोषित कर देते हैं.
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इस प्रकार जब्त की गई सोने की छड़ों और बिस्कुटों को पिघलाकर मानक आकार दिया जाता है. बाद में इस कीमती धातु को देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या सरकारी टक्साल को सौंप दिया जाता है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इस प्रकार जब्त की गई सोने की छड़ों और बिस्कुटों को पिघलाकर मानक आकार दिया जाता है. बाद में इस कीमती धातु को देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या सरकारी टक्साल को सौंप दिया जाता है.
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इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के माध्यम से इसकी सार्वजनिक ई-नीलामी भी कराई जाती है. यदि तस्करों या यात्रियों के पास से बिस्कुट या छड़ों की बजाय सोने के आभूषण बरामद होते हैं, तो उनके निस्तारण के लिए भी तय सरकारी एसओपी (SOP) का पालन किया जाता है.
इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के माध्यम से इसकी सार्वजनिक ई-नीलामी भी कराई जाती है. यदि तस्करों या यात्रियों के पास से बिस्कुट या छड़ों की बजाय सोने के आभूषण बरामद होते हैं, तो उनके निस्तारण के लिए भी तय सरकारी एसओपी (SOP) का पालन किया जाता है.
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जब तक मामले का कानूनी निपटारा नहीं हो जाता या यदि कोई दावेदार सामने नहीं आता, तब तक इन आभूषणों को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाता है. अंतिम फैसला आने के बाद आभूषणों को भी सरकारी नीति के तहत पिघलाकर या नीलाम करके प्राप्त राशि को भारत सरकार के राजस्व खाते में जमा करा दिया जाता है.
जब तक मामले का कानूनी निपटारा नहीं हो जाता या यदि कोई दावेदार सामने नहीं आता, तब तक इन आभूषणों को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाता है. अंतिम फैसला आने के बाद आभूषणों को भी सरकारी नीति के तहत पिघलाकर या नीलाम करके प्राप्त राशि को भारत सरकार के राजस्व खाते में जमा करा दिया जाता है.
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अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करोड़ों रुपये के मूल्य का सोना तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी यात्री के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाते हैं. कस्टम कानून के तहत बड़ी मात्रा में अवैध सामान लाने के जुर्म में यात्री को मौके पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसे गंभीर मामलों में अदालत द्वारा आरोपी को अधिकतम 7 साल तक की कठोर कैद की सजा सुनाई जा सकती है, साथ ही उस पर आर्थिक दंड या जुर्माना भी लगाया जाता है, जिससे भविष्य में तस्करी की घटनाओं पर रोक लग सके.
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करोड़ों रुपये के मूल्य का सोना तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी यात्री के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाते हैं. कस्टम कानून के तहत बड़ी मात्रा में अवैध सामान लाने के जुर्म में यात्री को मौके पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसे गंभीर मामलों में अदालत द्वारा आरोपी को अधिकतम 7 साल तक की कठोर कैद की सजा सुनाई जा सकती है, साथ ही उस पर आर्थिक दंड या जुर्माना भी लगाया जाता है, जिससे भविष्य में तस्करी की घटनाओं पर रोक लग सके.
Published at : 20 Oct 2026 05:22 PM (IST)
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