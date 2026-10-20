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IGI पर 4 करोड़ का सोना जब्त, अब इसका क्या होगा?
दिल्ली एयरपोर्ट पर दुबई से आए यात्री से 4.03 करोड़ रुपये का सोना जब्त हुआ है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध साबित होने पर यह सोना कहां जाता है, चलिए जान लेते हैं.
दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की सतर्कता से सोने की अवैध तस्करी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है. अधिकारियों ने दुबई से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय नागरिक की तलाशी के दौरान 3.2 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ें बरामद की हैं, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4.03 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस बड़ी जब्ती के बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि कानूनन पकड़े गए इतने बड़े खजाने और आरोपी यात्री के खिलाफ कस्टम विभाग क्या कार्रवाई करता है तथा उस जब्त सोने का आगे क्या होता है?
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Published at : 20 Oct 2026 05:22 PM (IST)
Tags :GK NEWS
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