ऋषिकेश-रणथंबौर में दिल्ली-मुंबई से महंगा क्यों होटल किराया? जानें वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऋषिकेश, रणथंबोर में सीमित प्रीमियम आवास दरें बढ़ाता है।

छुट्टी, आध्यात्मिकता, वन्यजीव पर्यटन इनकी मांग बढ़ाता है।

प्रीमियम बुटीक होटल अनुभव, स्थान, मौसम के कारण महंगे।

Hotel Room Rates: ऋषिकेश और रणथंबोर जैसे पर्यटन स्थलों में होटल के कमरे की दरें ऐतिहासिक रूप से दिल्ली और मुंबई सहित महानगरीय शहरों की तुलना में ज्यादा रही है. इसके पीछे की वजह प्रीमियम आवास की सीमित आपूर्ति और छुट्टियों की यात्रा और धार्मिक तीर्थ यात्राओं के साथ-साथ घरेलू पर्यटन में हो रही बढ़ोतरी है.

तुलना इस बात पर रोशनी डालती है कि होटल की कीमत न सिर्फ शहर के आकार पर निर्भर करती है बल्कि गुणवत्ता वाले कमरों की मौजूदगी, आगंतुक के प्रकार और यात्रा के समय पर भी निर्भर करती है. कम प्रीमियम संपत्ति वाले गंतव्य में, आगमन में तेज बढ़ोतरी से कमरे की उपलब्धता पर काफी ज्यादा दबाव पड़ सकता है और कीमत बढ़ सकती है.

एक जरूरी मांग-आपूर्ति अंतर

दिल्ली और मुंबई के होटल के कमरों की एक बड़ी सूची है जो यात्रियों को आवास विकल्पों की एक अच्छी खासी रेंज देती है. इसके उलट ऋषिकेश और रणथंबोर में हाई क्वालिटी और लग्जरी होटल ज्यादा सीमित हैं. ऋषिकेश में यह खास तौर से तपोवन, गंगा के पास और अलग-अलग आश्रमों में है. रणथंबोर में मांग राष्ट्रीय उद्यान के आसपास केंद्रित है. यहां पर्यटक वन्यजीव के अनुभवों के लिए आते हैं.

छुट्टियां और हफ्ते के अंत के दौरान पर्यटकों के अचानक आ जाने से इन जगहों में प्रीमियम कमरों के छोटे पूल पर दबाव पड़ सकता है. जब मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो होटल के रेट बढ़ सकते हैं. बड़े महानगरीय बाजारों में कुल मिलाकर ज्यादा कमरे होते हैं. हालांकि व्यावसायिक यात्रा और प्रमुख आयोजनों में मांग बढ़ने पर उनकी कीमत बढ़ सकती है.





छुट्टी और आस्था आधारित यात्रा

बीते कुछ सालों में भारतीय आगंतुकों के बीच यात्रा के पर्यटन में बदलाव आया है. इससे छुट्टी, आध्यात्मिकता और प्रीमियम अनुभवों को संयोजित करने वाली जगहों की मांग बढ़ गई है. ऋषिकेश को अक्सर भारत के काफी ज्यादा महंगे घरेलू स्थलों में से एक के रूप में बताया जाता है. यह न सिर्फ तीर्थ यात्रियों को बल्कि योग, वैलनेस रिट्रीट, रिवर राफ्टिंग और हफ्ते के अंत में सड़क यात्राओं में रुचि रखने वाले उच्च बजट वाले यात्रियों को भी आकर्षित करता है.

यात्रियों को उन ठहरने के लिए काफी ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है जो मनोरंजन, कल्याण गतिविधि या फिर नदी के किनारे की सेटिंग के साथ धार्मिक स्थलों तक पहुंच को जोड़ते हैं. जब कई आगंतुक समूह एक ही समय में पहुंचते हैं तो सीमित प्रीमियम आवास खास तौर से महंगा हो जाता है.





प्रीमियम और बुटीक गुण

इन जगहों में प्रीमियम विला, रिसॉर्ट और बुटीक होटल औसत कमरे के रेट या एआरआर मानक से काफी ऊपर कमा सकते हैं. उनकी अपील अक्सर अकेले कमरे की संख्या के बजाय स्थान, दृश्य और अनुभव के चरित्र पर टिकी होती है. क्योंकि ऐसी संपत्तियों की आपूर्ति सीमित है, खास आवास की मजबूत मांग उच्च कीमतों में बदल जाती हैं.

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मौसमी मांग और महानगरीय कंपटीशन

मौसम एक और जरूरी वजह है. दिल्ली और मुंबई में व्यापारिक यात्रियों और कॉर्पोरेट बैठकों से पूरे साल होटल की मांग आती है. इसी बीच ऋषिकेश और रणथंबोर में सर्दियों के महीने और त्योहारों के चरम समय के दौरान खास तौर से काफी ज्यादा मांग आती है. होटल इन व्यस्त महीनों के दौरान कीमतों को बढ़ा सकते हैं. इससे वह अपेक्षाकृत कम समय में अपने वार्षिक राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अर्जित कर सकते हैं.

हालांकि कॉर्पोरेट बुकिंग, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और बैठकों, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों में हालिया बढ़ोतरी ने महानगरी होटल की मांग को मजबूत किया है. रणथंभौर वन्य जीव सफारी के शौकीन और विलासिता पूर्ण छुट्टी चाहने वाले यात्रियों के लिए एक बढ़िया गंतव्य बन सकता है. ऋषिकेश और रणथंबोर दोनों में संपत्ति द्वारा दिया जाने वाला अनुभव उतना ही जरूरी हो सकता है जितना की कमरा. गंगा के दृश्य, जंगल परिवेश और सफारी इन जगहों को शहरी आवास से अलग करने में मदद करते हैं.

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