Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर लग जाए आग, कैसे पहुंचेगी दमकल?

बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर लग जाए आग, कैसे पहुंचेगी दमकल?

Burj Khalifa Fire Safety: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अपनी एडवांस्ड आंतरिक अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए मशहूर है. जानें अगर इसकी सबसे ऊपर की मंजिल पर आग लग जाए तो क्या होगा.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Oct 2026 04:42 PM (IST)
Burj Khalifa Fire Safety: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अपनी एडवांस्ड आंतरिक अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए मशहूर है. जानें अगर इसकी सबसे ऊपर की मंजिल पर आग लग जाए तो क्या होगा.

Burj Khalifa Fire Safety: बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है. इस वजह से काफी ज्यादा ऊंचाई पर आग बुझाने और बचाव कार्य करना एक बड़ी चुनौती है. सवाल यह उठता है कि अगर बुर्ज खलीफा की सबसे ऊपर की मंजिल पर आग लग जाए तो कैसे बुझाई जाएगी. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

1/8
खास तौर पर डिजाइन की गई आपातकालीन लिफ्ट, अग्निशमन कर्मियों को ऊपरी मंजिलों तक कर्मचारियों को भारी उपकरणों को ले जाने में मदद करती हैं. आग से सुरक्षित शाफ्ट और प्रेशराइज्ड सीधी धुएं को फैलाने से रोकती हैं.
खास तौर पर डिजाइन की गई आपातकालीन लिफ्ट, अग्निशमन कर्मियों को ऊपरी मंजिलों तक कर्मचारियों को भारी उपकरणों को ले जाने में मदद करती हैं. आग से सुरक्षित शाफ्ट और प्रेशराइज्ड सीधी धुएं को फैलाने से रोकती हैं.
2/8
जमीन पर मौजूद सामान्य उपकरणों की मदद से काफी ऊंचाई तक पानी प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा जा सकता. पानी के स्टोरेज टैंक और हाई प्रेशर पंपों का एक सिस्टम स्प्रिंकलर और फायर होज को पानी की आपूर्ति करता है. इससे अग्निशमन कर्मियों को अलग-अलग मंजिलों पर लगी आग से निपटने में मदद मिलती है.
जमीन पर मौजूद सामान्य उपकरणों की मदद से काफी ऊंचाई तक पानी प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा जा सकता. पानी के स्टोरेज टैंक और हाई प्रेशर पंपों का एक सिस्टम स्प्रिंकलर और फायर होज को पानी की आपूर्ति करता है. इससे अग्निशमन कर्मियों को अलग-अलग मंजिलों पर लगी आग से निपटने में मदद मिलती है.
3/8
आग लगने की गंभीर स्थिति में एक काफी ऊंची इमारत से सभी लोगों को एक साथ बाहर निकालना काफी मुश्किल हो सकता है. रेफ्यूज फ्लोर एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग मदद मिलने तक इंतजार कर सकते हैं.
आग लगने की गंभीर स्थिति में एक काफी ऊंची इमारत से सभी लोगों को एक साथ बाहर निकालना काफी मुश्किल हो सकता है. रेफ्यूज फ्लोर एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग मदद मिलने तक इंतजार कर सकते हैं.
4/8
आग से ना जलने वाली सामग्री और सुरक्षित जगहें किसी गगनचुंबी इमारत की सुरक्षा डिजाइन का एक जरूरी हिस्सा होती हैं.
आग से ना जलने वाली सामग्री और सुरक्षित जगहें किसी गगनचुंबी इमारत की सुरक्षा डिजाइन का एक जरूरी हिस्सा होती हैं.
5/8
एडवांस्ड स्मोक और हिट डिटेक्शन सिस्टम आग के संकेत को पहचान सकते हैं. इसी के साथ बिल्डिंग मैनेजमेंट और आपातकालीन टीमों को अलर्ट भी भेज सकते हैं.
एडवांस्ड स्मोक और हिट डिटेक्शन सिस्टम आग के संकेत को पहचान सकते हैं. इसी के साथ बिल्डिंग मैनेजमेंट और आपातकालीन टीमों को अलर्ट भी भेज सकते हैं.
6/8
भले ही आग किसी एक हिस्से तक सीमित हो लेकिन धुआं और जहरीली गैस लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खतरनाक बना सकती है. धुआं प्रबंधन और वेंटीलेशन सिस्टम धुएं के फैलाव को कंट्रोल करने में मदद करता है.
भले ही आग किसी एक हिस्से तक सीमित हो लेकिन धुआं और जहरीली गैस लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खतरनाक बना सकती है. धुआं प्रबंधन और वेंटीलेशन सिस्टम धुएं के फैलाव को कंट्रोल करने में मदद करता है.
7/8
दुबई सिविल डिफेंस ने जेटपैक और दूसरी हवाई तकनीक से जुड़े नए बचाव तरीकों पर विचार किया है. ऐसे तरीके प्रशिक्षित बचाव कर्मियों को ऊंची खिड़कियों या चो तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं.
दुबई सिविल डिफेंस ने जेटपैक और दूसरी हवाई तकनीक से जुड़े नए बचाव तरीकों पर विचार किया है. ऐसे तरीके प्रशिक्षित बचाव कर्मियों को ऊंची खिड़कियों या चो तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं.
8/8
इतनी ज्यादा ऊंची इमारत में आग से सुरक्षा किसी एक उपकरण पर निर्भर नहीं करती. आग का पता लगाना, पानी की आपूर्ति, सुरक्षित पहुंच मार्ग, शरण स्थल और कोऑर्डिनेटिड आपातकालीन प्रतिक्रिया, सभी आग के दौरान लोगों की सुरक्षा में योगदान करते हैं.
इतनी ज्यादा ऊंची इमारत में आग से सुरक्षा किसी एक उपकरण पर निर्भर नहीं करती. आग का पता लगाना, पानी की आपूर्ति, सुरक्षित पहुंच मार्ग, शरण स्थल और कोऑर्डिनेटिड आपातकालीन प्रतिक्रिया, सभी आग के दौरान लोगों की सुरक्षा में योगदान करते हैं.
Published at : 21 Oct 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Burj Khalifa Fire Safety Burj Khalifa Firefighting System Dubai Civil Defense

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
रावण को किसने गिफ्ट की थी सोने की लंका, नाम जान चौंक जाएंगे आप
रावण को किसने गिफ्ट की थी सोने की लंका, नाम जान चौंक जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
एयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?
एयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?
जनरल नॉलेज
हाउस स्टाफ से सीक्रेट एग्रीमेंट क्यों कर रहे अरबपति, क्या हैं इनकी शर्तें?
हाउस स्टाफ से सीक्रेट एग्रीमेंट क्यों कर रहे अरबपति, क्या हैं इनकी शर्तें?
जनरल नॉलेज
कहां रखी है विश्व की सबसे पुरानी रामायण, वहां कैसे पहुंच सकते हैं आप?
कहां रखी है विश्व की सबसे पुरानी रामायण, वहां कैसे पहुंच सकते हैं आप?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जोहरान ममदानी ने नवरात्रि पर किया गरबा, पहुंचे मंदिर और लिया आशीर्वाद- Video
जोहरान ममदानी ने नवरात्रि पर किया गरबा, पहुंचे मंदिर और लिया आशीर्वाद- Video
बिहार
नीरज कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज, अनंत सिंह बोले- काम नहीं आएगा टोटका
नीरज कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज, अनंत सिंह बोले- काम नहीं आएगा टोटका
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
विश्व
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
इंडिया
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
इंडिया
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
Home Tips
How To Clean Granite Countertops: किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक
किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget