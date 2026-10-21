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बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर लग जाए आग, कैसे पहुंचेगी दमकल?
Burj Khalifa Fire Safety: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अपनी एडवांस्ड आंतरिक अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए मशहूर है. जानें अगर इसकी सबसे ऊपर की मंजिल पर आग लग जाए तो क्या होगा.
Burj Khalifa Fire Safety: बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है. इस वजह से काफी ज्यादा ऊंचाई पर आग बुझाने और बचाव कार्य करना एक बड़ी चुनौती है. सवाल यह उठता है कि अगर बुर्ज खलीफा की सबसे ऊपर की मंजिल पर आग लग जाए तो कैसे बुझाई जाएगी. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.
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Published at : 21 Oct 2026 04:42 PM (IST)
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