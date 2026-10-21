बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर लग जाए आग, कैसे पहुंचेगी दमकल?

जमीन पर मौजूद सामान्य उपकरणों की मदद से काफी ऊंचाई तक पानी प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा जा सकता. पानी के स्टोरेज टैंक और हाई प्रेशर पंपों का एक सिस्टम स्प्रिंकलर और फायर होज को पानी की आपूर्ति करता है. इससे अग्निशमन कर्मियों को अलग-अलग मंजिलों पर लगी आग से निपटने में मदद मिलती है.