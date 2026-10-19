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जब एक ठग ने कबाड़ के भाव बेच डाला एफिल टावर, जानें कैसे पेरिस को बनाया मूर्ख?
शातिर ठग विक्टर लुस्टिग ने फर्जी सरकारी अफसर बनकर पेरिस के एफिल टावर को कबाड़ के भाव बेच दिया और बिना किसी डर के लाखों की ठगी को अंजाम दिया. उसने ऐसा दो बार किया.
दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में शामिल पेरिस के एफिल टावर से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला ऐतिहासिक किस्सा है. साल 1925 में विक्टर लुस्टिग नाम के एक बेहद शातिर दिमाग ठग ने सरकार का नकली अफसर बनकर कबाड़ी व्यापारियों को धोखा दिया और एफिल टावर को कबाड़ के भाव नीलाम कर दिया. इतना ही नहीं, उसने व्यापारी से भारी रकम और रिश्वत ऐंठ ली और फरार हो गया. इस अनोखे फ्रॉड की पूरी कहानी इतिहास के पन्नों में सबसे बड़े और शातिर घोटालों में से एक मानी जाती है.
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Published at : 19 Oct 2026 06:30 PM (IST)
Tags :GK NEWS Eiffel Tower Scam
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