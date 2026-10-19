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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजब एक ठग ने कबाड़ के भाव बेच डाला एफिल टावर, जानें कैसे पेरिस को बनाया मूर्ख?

जब एक ठग ने कबाड़ के भाव बेच डाला एफिल टावर, जानें कैसे पेरिस को बनाया मूर्ख?

शातिर ठग विक्टर लुस्टिग ने फर्जी सरकारी अफसर बनकर पेरिस के एफिल टावर को कबाड़ के भाव बेच दिया और बिना किसी डर के लाखों की ठगी को अंजाम दिया. उसने ऐसा दो बार किया.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 19 Oct 2026 06:30 PM (IST)
शातिर ठग विक्टर लुस्टिग ने फर्जी सरकारी अफसर बनकर पेरिस के एफिल टावर को कबाड़ के भाव बेच दिया और बिना किसी डर के लाखों की ठगी को अंजाम दिया. उसने ऐसा दो बार किया.

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में शामिल पेरिस के एफिल टावर से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला ऐतिहासिक किस्सा है. साल 1925 में विक्टर लुस्टिग नाम के एक बेहद शातिर दिमाग ठग ने सरकार का नकली अफसर बनकर कबाड़ी व्यापारियों को धोखा दिया और एफिल टावर को कबाड़ के भाव नीलाम कर दिया. इतना ही नहीं, उसने व्यापारी से भारी रकम और रिश्वत ऐंठ ली और फरार हो गया. इस अनोखे फ्रॉड की पूरी कहानी इतिहास के पन्नों में सबसे बड़े और शातिर घोटालों में से एक मानी जाती है.

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विक्टर लुस्टिग का जन्म 1890 में ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य में हुआ था. उसका बचपन काफी मुश्किलों और घरेलू तनाव के बीच बीता, जहां पिता का व्यवहार बहुत हिंसक था. पारिवारिक कलह के कारण 17 साल की उम्र में ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी.
विक्टर लुस्टिग का जन्म 1890 में ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य में हुआ था. उसका बचपन काफी मुश्किलों और घरेलू तनाव के बीच बीता, जहां पिता का व्यवहार बहुत हिंसक था. पारिवारिक कलह के कारण 17 साल की उम्र में ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी.
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इसके बाद साल 1909 में वह फ्रांस की राजधानी पेरिस आ गया, जहां उसे जुए और सट्टेबाजी की बुरी लत लग गई. इसी दौरान हुए एक झगड़े में उसके गाल पर चाकू से हमला हुआ, जिसका निशान ताउम्र उसकी पहचान बना रहा.
इसके बाद साल 1909 में वह फ्रांस की राजधानी पेरिस आ गया, जहां उसे जुए और सट्टेबाजी की बुरी लत लग गई. इसी दौरान हुए एक झगड़े में उसके गाल पर चाकू से हमला हुआ, जिसका निशान ताउम्र उसकी पहचान बना रहा.
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प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले विक्टर ने पेरिस और न्यूयॉर्क के बीच चलने वाले लग्जरी जहाजों को अपना ठिकाना बनाया. वह जहाजों में यात्रा करने वाले अमीर और रईस लोगों से दोस्ती करता और खुद को थियेटर का बड़ा निर्माता बताकर उनसे भारी निवेश करवा लेता था.
प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले विक्टर ने पेरिस और न्यूयॉर्क के बीच चलने वाले लग्जरी जहाजों को अपना ठिकाना बनाया. वह जहाजों में यात्रा करने वाले अमीर और रईस लोगों से दोस्ती करता और खुद को थियेटर का बड़ा निर्माता बताकर उनसे भारी निवेश करवा लेता था.
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जब विश्व युद्ध के चलते समुद्री यात्राएं जोखिम भरी हो गईं, तो उसने अपना यह तरीका बदला और धोखाधड़ी के नए रास्ते तलाशने के लिए अमेरिका का रुख कर लिया. अमेरिका में कई साल बिताने के बाद 1925 में विक्टर दोबारा पेरिस लौटा.
जब विश्व युद्ध के चलते समुद्री यात्राएं जोखिम भरी हो गईं, तो उसने अपना यह तरीका बदला और धोखाधड़ी के नए रास्ते तलाशने के लिए अमेरिका का रुख कर लिया. अमेरिका में कई साल बिताने के बाद 1925 में विक्टर दोबारा पेरिस लौटा.
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उस समय अखबारों में खबरें छप रही थीं कि एफिल टावर के रखरखाव और रंग-रोगन पर सरकार का भारी पैसा खर्च हो रहा है. इस खबर को आधार बनाकर विक्टर ने जालसाजी की पूरी योजना तैयार की.
उस समय अखबारों में खबरें छप रही थीं कि एफिल टावर के रखरखाव और रंग-रोगन पर सरकार का भारी पैसा खर्च हो रहा है. इस खबर को आधार बनाकर विक्टर ने जालसाजी की पूरी योजना तैयार की.
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उसने फ्रांस सरकार के फर्जी लेटरहेड बनवाए और खुद को सरकारी विभाग का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बताकर पेरिस के बड़े स्क्रैप डीलरों के साथ गुप्त बैठक बुलाई. विक्टर ने कबाड़ी व्यापारियों को झांसा दिया कि रखरखाव के खर्च से परेशान होकर सरकार एफिल टावर को गिराकर कबाड़ में बेचने जा रही है.
उसने फ्रांस सरकार के फर्जी लेटरहेड बनवाए और खुद को सरकारी विभाग का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बताकर पेरिस के बड़े स्क्रैप डीलरों के साथ गुप्त बैठक बुलाई. विक्टर ने कबाड़ी व्यापारियों को झांसा दिया कि रखरखाव के खर्च से परेशान होकर सरकार एफिल टावर को गिराकर कबाड़ में बेचने जा रही है.
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आंद्रे पॉइसन नाम का एक बड़ा व्यापारी उसकी बातों में आ गया. विक्टर ने सौदे के बदले उससे मोटी रकम तय की और काम जल्दी निपटाने के नाम पर अलग से 70,000 फ्रैंक की रिश्वत भी ऐंठ ली. पैसे मिलते ही वह रातों-रात पेरिस छोड़कर विएना भाग निकला.
आंद्रे पॉइसन नाम का एक बड़ा व्यापारी उसकी बातों में आ गया. विक्टर ने सौदे के बदले उससे मोटी रकम तय की और काम जल्दी निपटाने के नाम पर अलग से 70,000 फ्रैंक की रिश्वत भी ऐंठ ली. पैसे मिलते ही वह रातों-रात पेरिस छोड़कर विएना भाग निकला.
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ठगी का शिकार हुआ व्यापारी आंद्रे पॉइसन सामाजिक शर्मिंदगी के डर से पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया. जब विक्टर को पता चला कि पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई. कुछ महीनों बाद वह दोबारा एफिल टावर को दूसरे व्यापारी को बेचने पेरिस आ पहुंचा. हालांकि, इस बार नए खरीदार को शक हो गया और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद विक्टर को भागना पड़ा.
ठगी का शिकार हुआ व्यापारी आंद्रे पॉइसन सामाजिक शर्मिंदगी के डर से पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया. जब विक्टर को पता चला कि पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई. कुछ महीनों बाद वह दोबारा एफिल टावर को दूसरे व्यापारी को बेचने पेरिस आ पहुंचा. हालांकि, इस बार नए खरीदार को शक हो गया और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद विक्टर को भागना पड़ा.
Published at : 19 Oct 2026 06:30 PM (IST)
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