ठगी का शिकार हुआ व्यापारी आंद्रे पॉइसन सामाजिक शर्मिंदगी के डर से पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया. जब विक्टर को पता चला कि पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई. कुछ महीनों बाद वह दोबारा एफिल टावर को दूसरे व्यापारी को बेचने पेरिस आ पहुंचा. हालांकि, इस बार नए खरीदार को शक हो गया और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद विक्टर को भागना पड़ा.