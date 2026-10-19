बिना पटाखे जले क्यों खराब हो रही दिल्ली की हवा? जानें प्रदूषण की वजह

सर्दियों के करीब आते ही ठंडी हवा जमीन के पास बैठ जाती है और अपने ऊपर गर्म हवा को रोक लेती है. तापमान की इस स्थिति की वजह से PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक तत्व ऊपर नहीं आ पाते. इससे हानिकारक प्रदूषण जमीन के करीब जमा होने लगता है.