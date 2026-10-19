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बिना पटाखे जले क्यों खराब हो रही दिल्ली की हवा? जानें प्रदूषण की वजह
Delhi Air Pollution: बिना पटाखे जलाए भी दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है. आइए जानते हैं कि क्या है दिल्ली के प्रदूषण के पीछे की वजह.
Delhi Air Pollution: दिल्ली में बिना पटाखे जलाए भी शुष्क मौसम और बारिश न होने की वजह से हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को शाम 4:00 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 तक पहुंच गया था. इसी के साथ शनिवार को यह 159 और शुक्रवार को 90 था. वैसे तो दिवाली के आसपास पटाखे जलाने से प्रदूषण बढ़ सकता है लेकिन सवाल यह उठता है कि बिना प्रदूषण के भी दिल्ली में हवा क्यों खराब हो रही है? आइए जानते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 06:17 PM (IST)
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