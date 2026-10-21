Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली में लागू हुआ ग्रैप-1, जानें किन चीजों पर रहेगी रोक?

दिल्ली में लागू हुआ ग्रैप-1, जानें किन चीजों पर रहेगी रोक?

सर्दियों से पहले दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP का पहला चरण हुआ लागू. पटाखा बिक्री से लेकर निर्माण कार्यों और तंदूर के इस्तेमाल पर लगे कड़े प्रतिबंध.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Oct 2026 08:59 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली NCR में बदलते मौसम के साथ ही हवा तेजी से जहरीली होने लगी है. बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अचानक 300 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद 'खराब' श्रेणी में आता है. हवा की गिरती क्वालिटी को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण GRAP-1 लागू कर दिया है.

सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है और कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि ग्रैप-1 लागू होने के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में किन चीजों पर पाबंदी रहेगी और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा.

तापमान में गिरावट और मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से कम है. इसके अलावा दिल्ली के अन्य इलाकों जैसे पालम में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है.

वहीं, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस, रिज में 19.1 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. ठंड की शुरुआत के साथ हवा की गति धीमी पड़ने के कारण धूल और धुएं के कण जमीन के नजदीक जमने लगे हैं.

आउटडोर कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ पर पूरी तरह रोक

धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है. दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक खुले में किसी भी प्रकार के आउटडोर डिमोलिशन पर पूरी तरह रोक रहेगी.

इसके बाद भी 31 जनवरी तक किसी भी तरह के तोड़-फोड़ के कामों पर पाबंदी जारी रहेगी. धूल को उड़ने से रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट-स्प्रे यूनिट चलाना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी रोक

ग्रैप-1 लागू होने के बाद सबसे बड़ा असर खान-पान की दुकानों और होटलों पर पड़ता है. नए नियमों के तहत अब दिल्ली-एनसीआर के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या सड़क किनारे लगने वाले खुले फूड स्टॉल पर कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है. कमर्शियल रसोईघरों में अब केवल एलपीजी, बिजली या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले उपकरणों का ही उपयोग किया जा सकेगा, ताकि कोयले से निकलने वाले धुएं से हवा को और ज्यादा जहरीला होने से बचाया जा सके.

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?

डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी

बिजली कटौती के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर पर भी रोक लगा दी गई है. ग्रैप-1 के नियमों के अनुसार, अब सामान्य बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इन्हें केवल बेहद जरूरी या आपातकालीन स्थितियों में ही चलाने की अनुमति होगी.

प्रशासन धूल और जाम से निपटने के लिए सड़कों की एंड-टू-एंड री-कारपेटिंग करा रहा है और AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में कारपूलिंग अपनाएं और खुले में कचरा जलाने से बचें.

यह भी पढ़ें: रावण को किसने गिफ्ट की थी सोने की लंका, नाम जान चौंक जाएंगे आप

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
फ्रांस में किस धर्म के कितने लोग, यहां कितने रहते हैं मुस्लिम?
फ्रांस में किस धर्म के कितने लोग, यहां कितने रहते हैं मुस्लिम?
जनरल नॉलेज
किस देश में हो रही है सबसे ज्यादा युवाओं की मौत, जानें क्या है वजह?
किस देश में हो रही है सबसे ज्यादा युवाओं की मौत, जानें क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
रावण को किसने गिफ्ट की थी सोने की लंका, नाम जान चौंक जाएंगे आप
रावण को किसने गिफ्ट की थी सोने की लंका, नाम जान चौंक जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
एयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?
एयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
क्रिकेट
रोहित-विराट के 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने पर आई BCCI अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
रोहित-विराट के 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने पर आई BCCI अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
इंडिया
सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’
सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’
ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
इंडिया
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
इंडिया
Explained: भारत में पाकिस्तान के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
भारत में PAK के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget