अब पाकिस्तान में आई LNG की किल्लत, जानिए क्यों मचा वहां हाहाकार?
कतर से एलएनजी सप्लाई बंद होने से पाकिस्तान भारी ऊर्जा संकट में घिर गया है. वहां महंगे दामों पर गैस खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है और भारी बिजली कटौती के साथ स्मॉग का खतरा बढ़ गया है.
Written By : निधि पाल | Updated at : 21 Oct 2026 04:48 PM (IST)
पाकिस्तान एलएनजी संकट
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पाकिस्तान के इस ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच गहराता युद्ध और तनाव है. मध्य पूर्व के इस संघर्ष में होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर तेल और गैस टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है.
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इस जलमार्ग में बढ़ते सुरक्षा खतरों और जहाजों पर संभावित हमलों के चलते अंतरराष्ट्रीय समुद्री ऊर्जा सप्लाई चेन छिन्न-भिन्न हो गई है, जिसका सबसे सीधा और घातक असर पाकिस्तान तक आने वाले जहाजों पर पड़ा है.
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पाकिस्तान अपनी कुल एलएनजी जरूरतों का तकरीबन 99 फीसदी हिस्सा दीर्घकालिक समझौतों के तहत कतर से ही खरीदता रहा है. हालांकि, रास लाफ्फन हब और समुद्री रास्ते बंद होने के कारण कतर ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए फोर्स मेज्योर लागू कर दिया है.
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इस स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल सितंबर महीने में कतर से जहां पाकिस्तान को 8 एलएनजी कार्गो मिले थे, वहीं इस बार केवल 2 कार्गो ही देश तक पहुंच पाए हैं.
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कतर से दीर्घकालिक समझौते के तहत पाकिस्तान को 13 से 16 डॉलर प्रति MMBtu की दर पर गैस मिल जाती थी, लेकिन अब सप्लाई बंद होने से उसे खुले यानी 'स्पॉट मार्केट' का रुख करना पड़ रहा है, जहां कीमतें उछलकर 30 डॉलर प्रति MMBtu तक जा पहुंची हैं.
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सर्दियों की मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 10 से 18 अतिरिक्त एलएनजी कार्गो खरीदने की आवश्यकता है. इसके लिए देश को 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा की अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ेगी, जिससे उसके पहले से खाली विदेशी मुद्रा भंडार पर असहनीय दबाव बन गया है.
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गैस आपूर्ति ठप होने का सबसे बुरा असर पाकिस्तान के बिजली संयंत्रों पर पड़ा है. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में पावर प्लांट्स को पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा है. इसके चलते देशभर में रोजाना 12 से 14 घंटे तक की घोषित और अघोषित बिजली कटौती की जा रही है.
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लंबे ब्लैकआउट के कारण आम जनता का जीवन बेहाल हो चुका है और औद्योगिक इकाइयां भी पूरी तरह ठप होने के कगार पर पहुंच गई हैं. गैस की किल्लत से निपटने और बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए पाकिस्तान को मजबूरन कोयले और गंदे फर्नेस ऑयल का भारी इस्तेमाल शुरू करना पड़ा है.
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इस विकल्प ने पर्यावरण के लिए एक नई आफत खड़ी कर दी है. जहरीले ईंधन के अत्यधिक दहन के कारण लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों में सर्दियों के दस्तक देने से पहले ही हवा का स्तर खतरनाक रूप से बिगड़ गया है, जिससे पूरा इलाका घने स्मॉग और वायु प्रदूषण की चपेट में आ चुका है.