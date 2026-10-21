अब पाकिस्तान में आई LNG की किल्लत, जानिए क्यों मचा वहां हाहाकार?

इस विकल्प ने पर्यावरण के लिए एक नई आफत खड़ी कर दी है. जहरीले ईंधन के अत्यधिक दहन के कारण लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों में सर्दियों के दस्तक देने से पहले ही हवा का स्तर खतरनाक रूप से बिगड़ गया है, जिससे पूरा इलाका घने स्मॉग और वायु प्रदूषण की चपेट में आ चुका है.