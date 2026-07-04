पाक डिप्टी पीएम इशाक डार के रिश्तेदार की घिनौनी करतूत, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप के बाद वसूली 1 लाख डॉलर की फिरौती!
Ishaq Dar: पीड़ित महिला एस्ट्रिड ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि हमलावरों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि रजा बार-बार उसके कंप्यूटर के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी फंड का एक्सेस मांग रहा था.
- फिरौती मिलने पर दुर्घटना के बाद उन्हें पुलिस ने बचाया।
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के रिश्तेदार मुहम्मद रजा डार और उसके तीन अन्य साथियों के दो विदेशी महिलाओं को अगवा करने और उनका सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एक नई बात निकलकर सामने आई है. यह नया खुलासा खुद इस मामले की एक पीड़िता ने की, जिसने बताया कि पाकिस्तान विदेश मंत्री के रिश्तेदार और उसके साथियों ने उसकी रिहाई के लिए एक लाख डॉलर की फिरौती ली थी.
यह बात तब निकलकर सामने आई, जब दोनों पीड़ितों में से एक, एस्ट्रिड गैब्रिएला रॉबिन्सन ब्राचो ने CrPC की धारा 164 के तहत एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया. बयान में महिला ने आरोप लगाया कि अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मुहम्मद रजा डार ने उसे आजाद करने के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर लिए थे.
पीड़िताओं ने क्या लगाए आरोप?
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित महिला एस्ट्रिड ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि जब वे सिंगापुर से लाहौर पहुंचे थे, उसके तुरंत बाद ही कुछ हथियार से लैस लोगों ने उनके ठिकाने पर हमला कर दिया था, जहां वो अपनी दोस्त स्टेफनी एड्रियाना के साथ रूकी हुई थीं.
کیونکہ اغواکار اور زیادتی میں اسحاق ڈار کا نواسہ شامل تھا اس لئے سی سی ڈی کے ہیڈ چٹھہ کو یہاں ہاف فرائی فل فرائی یاد نہیں آیا— Baba Yaga (@Dr_Morbius_) July 3, 2026
ورنہ کوئی عام ملزم ہوتا تو ڈی این اے رپورٹ اور چالان پیش کیے بغیر ہی اسکو رات کو قتل کردیا جاتا pic.twitter.com/sOueEHlIdE
उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनलोगों को पहले बांध दिया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि रजा बार-बार उसके कंप्यूटर के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी फंड का एक्सेस मांग रहा था. एस्ट्रिड ने बताया कि रजा ने पूछा कि पैसों वाला कंप्यूटर कहां है, तो मैंने बताया कि हरे बैग में है. इसके बाद वो लगातार मुझसे कंप्यूटर का पासवर्ड और पैसे मांग रहा था.
पैसे मिलने के बाद आरोपी के क्या थे इरादे?
पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि रजा डार ने इसके बाद उनके मोबाइल का इस्तेमाल करके उनके करीबियों के पास पैसे की मांग करते हुए कई मैसेज भेजे. हालांकि शुरुआत में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बाद में स्टेफनी की मां ने बताया कि उन्होंने एक लाख अमेरिकी डॉलर का जुगाड़ कर लिया है और उनकी कैद के आखिरी दिन डार ने कहा कि उसे पैसे मिल गए हैं और अब दोनों महिलाएं आजाद हैं. इसके बाद जब उन्हें उनके पासपोर्ट लौटा दिए जाए और उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था, तब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों पीड़िताएं एस्ट्रिड और स्टेफनी गाड़ी से भाग निकली और सड़क पर मदद के लिए चिल्लाने लगी और फिर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर द्वारा उन्हें बचा लिया गया.
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