राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?

अयोध्या में चढ़ावे की चोरी को लेकर फिलहाल मामला काफी तूल पकड़े हुए है. साथ ही राम मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मंदिर में काउंटिंग कर्मचारी या अन्य स्टाफ की भर्ती कैसे होती है.

राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद दान की गिनती एक बेहद जिम्मेदारी वाला काम माना जाता है. इस काम में लगे कर्मचारी तय नियमों के तहत दान राशि की गिनती करते हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करते हैं. सुरक्षा और गोपनीयता को देखते हुए यह काम निगरानी में कराया जाता है और कई स्तरों पर इसकी जांच भी होती है.

रिपोर्ट्स के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अलग से हर बार काउंटिंग कर्मचारी नाम से भर्ती जारी नहीं करता है. जरूरत के अनुसार प्रशासनिक, अकाउंटेंट, कार्यालय सहायक, सपोर्ट स्टाफ या अन्य संबंधित पदों के लिए भर्ती निकाली जाती है. यदि चढ़ावे की गिनती के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो संबंधित विभाग के माध्यम से नियुक्ति की जाती है. इसलिए उम्मीदवारों को केवल ट्रस्ट की आधिकारिक भर्ती सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए.

कैसे होता है चयन?

आवेदन मिलने के बाद सबसे पहले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाती है. इसके बाद जरूरत के अनुसार लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू आयोजित किया जा सकता है. अंतिम चयन से पहले दस्तावेजों की जांच और पुलिस चरित्र सत्यापन भी कराया जाता है. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही नियुक्ति दी जाती है.

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भर्ती की सूचना कहां जारी होती है?

जब भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को किसी पद के लिए कर्मचारियों की जरूरत होती है, तो भर्ती की जानकारी ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट और उसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की जाती है. इसलिए उम्मीदवारों को किसी भी अनजान वेबसाइट, एजेंट या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक सूचना का ही इंतजार करना चाहिए.

कौन कर सकता है आवेदन?

पद के अनुसार योग्यता अलग-अलग हो सकती है.यदि काम अकाउंटिंग या रिकॉर्ड से जुड़ा है, तो कॉमर्स, अकाउंट्स या संबंधित विषय में ग्रेजुएशन रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है. कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, रिकॉर्ड संभालने की क्षमता और ईमानदारी जैसे गुण भी होने चाहिए. कुछ पदों पर अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है.

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