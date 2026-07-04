हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज Packaged Food Safety: आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं, कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं? जानें चेक करने के तरीके

 Packaged Food Safety: आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं, कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं? जानें चेक करने के तरीके

किसी भी पैकेज्ड फूड पैकेट पर FSSAI का लोगो और 14 अंकों का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होना चाहिए. यह इस बात का संकेत होता है कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत रजिस्टर्ड है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 04 Jul 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

 Packaged Food Safety: ओखला फेज-2 में ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां कथित तौर पर एक्सपायर और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके नामी ब्रांडों के खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेचा जा रहा था. जांच एजेंसियों के अनुसार उत्पादों की पुरानी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को केमिकल से मिटाकर नई तारीखें छापी जाती थी. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए है. इस घटना के बाद पैकेज्ड फूड खरीदते समय सतर्क रहने की जरूरत और भी बढ़ गई है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं कैसे पता करें. 

सबसे पहले देखें FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर

किसी भी पैकेज्ड फूड पैकेट पर FSSAI का लोगो और 14 अंकों का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होना चाहिए. यह इस बात का संकेत होता है कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत रजिस्टर्ड है. अगर पैकेट पर यह जानकारी नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने से बचना चाहिए. 

सिर्फ एक्सपायरी डेट नहीं बेस्ट बिफोर भी पढ़ें

अक्सर लोग पैकेज्ड फूड खरीदते समय सिर्फ एक्सपायरी डेट देखते हैं, जबकि पैकेज्ड पर बेस्ट बिफोर की जानकारी भी दी जाती है. एक्सपायरी डेट के बाद किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए. वहीं बेस्ट बिफोर यह बताता है कि उस तारीख तक उत्पाद की क्वालिटी और स्वाद बेहतर रहेगा. खरीदारी के समय दोनों तारीख को ध्यान से देखना जरूरी है. 

इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जरूर पढ़ें

FSSAI के अनुसार किसी भी पैकेज्ड पर लिखी शुरुआती 3 से 4 सामग्री सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है. अगर किसी खाद्य पदार्थ की शुरुआत में ही शुगर सिरप प्रिजर्वेटिव या दूसरी कृत्रिम सामग्री लिखी हो तो समझ लें कि उसकी मात्रा ज्यादा है. वहीं साबुत अनाज या दूसरी मुख्य सामग्री शुरुआत में होना बेहतर माना जाता है.

न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी रखें नजर 

पैकेट के पीछे दी गई पोषण संबंधी जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, फैट और सोडियम जैसी जानकारी होती है. अगर किसी प्रोडक्ट में शुगर, नमक या फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है 

एलर्जी से जुड़ी जानकारी भी पढ़ें 

अगर किसी व्यक्ति को मूंगफली, सोया, डेयरी उत्पाद, ग्लूटेन किसी या किसी दूसरी खाद्य सामग्री से एलर्जी है, तो पैकेट पर दी गई एलर्जन संबंधी जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए. इससे हेल्थ संबंधी खतरे से बचा जा सकता है. 

पैकेजिंग में छेड़छाड़ के संकेत पर रखें नजर 

अगर पैकेट खुला हुआ हो, सील टूटी हो, लेबल दोबारा चिपकाया गया हो, प्रिंट धुंधला दिखाई दें या मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट में किसी तरह की गड़बड़ी नजर आए तो ऐसे प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए. ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों या FSSAI को भी दी जा सकती है. 

ये भी पढ़ें-Doppelganger: क्या सच में दुनिया में होते हैं एक शक्ल के 7 लोग? जानें इसके पीछे का साइंस और इसकी असलियत

सर्विंग साइज को भी समझना जरूरी 

कई बार पैकेट पर दी गई न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे पैकेट की नहीं, बल्कि एक सर्विंग की होती है. इसलिए यह भी देखना चाहिए कि पूरे पैकेट में कितनी सर्विंग है, ताकि यह समझा जा सके कि वास्तव में कितनी कैलोरी, शुगर या फैट का सेवन होगा. 

सर्टिफिकेशन और लेबल भी करें चेक 

अगर किसी प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, नॉन जीएमओ या अन्य प्रमाण का दावा किया गया है, तो संबंधित सर्टिफिकेशन या लेबल भी देख लेना चाहिए, इससे प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिलती है.

ये भी पढ़ें-Passport Free Travel : बिना पासपोर्ट के दुनिया घूमने वाले 3 वीआईपी! जानें किन लीडर्स को नहीं पड़ती किसी वीजा की जरूरत?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Repacked Food Expired Food Check Packaged Food Safety FSSAI Logo FSSAI License Number
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
 Packaged Food Safety: आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं, कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं? जानें चेक करने के तरीके
आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं, कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं? जानें चेक करने के तरीके
जनरल नॉलेज
Indus Treaty: सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद कहां जा रहा पूर्वी नदियों का पानी, कैसे हो रहा इसका इस्तेमाल?
सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद कहां जा रहा पूर्वी नदियों का पानी, कैसे हो रहा इसका इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Truck Slogan: ट्रकों के पीछे क्यों लिखते हैं Use Dipper At night, इसका कंडोम से क्या कनेक्शन?
ट्रकों के पीछे क्यों लिखते हैं Use Dipper At night, इसका कंडोम से क्या कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
Passport Free Travel : बिना पासपोर्ट के दुनिया घूमने वाले 3 वीआईपी! जानें किन लीडर्स को नहीं पड़ती किसी वीजा की जरूरत?
बिना पासपोर्ट के दुनिया घूमने वाले 3 वीआईपी! जानें किन लीडर्स को नहीं पड़ती किसी वीजा की जरूरत?
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
बिहार
बिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला
बिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
शिक्षा
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
एग्रीकल्चर
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget