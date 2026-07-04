आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं, कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं? जानें चेक करने के तरीके

Packaged Food Safety: ओखला फेज-2 में ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां कथित तौर पर एक्सपायर और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके नामी ब्रांडों के खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेचा जा रहा था. जांच एजेंसियों के अनुसार उत्पादों की पुरानी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को केमिकल से मिटाकर नई तारीखें छापी जाती थी. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए है. इस घटना के बाद पैकेज्ड फूड खरीदते समय सतर्क रहने की जरूरत और भी बढ़ गई है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं कैसे पता करें.

सबसे पहले देखें FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर

किसी भी पैकेज्ड फूड पैकेट पर FSSAI का लोगो और 14 अंकों का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होना चाहिए. यह इस बात का संकेत होता है कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत रजिस्टर्ड है. अगर पैकेट पर यह जानकारी नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने से बचना चाहिए.

सिर्फ एक्सपायरी डेट नहीं बेस्ट बिफोर भी पढ़ें

अक्सर लोग पैकेज्ड फूड खरीदते समय सिर्फ एक्सपायरी डेट देखते हैं, जबकि पैकेज्ड पर बेस्ट बिफोर की जानकारी भी दी जाती है. एक्सपायरी डेट के बाद किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए. वहीं बेस्ट बिफोर यह बताता है कि उस तारीख तक उत्पाद की क्वालिटी और स्वाद बेहतर रहेगा. खरीदारी के समय दोनों तारीख को ध्यान से देखना जरूरी है.

इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जरूर पढ़ें

FSSAI के अनुसार किसी भी पैकेज्ड पर लिखी शुरुआती 3 से 4 सामग्री सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है. अगर किसी खाद्य पदार्थ की शुरुआत में ही शुगर सिरप प्रिजर्वेटिव या दूसरी कृत्रिम सामग्री लिखी हो तो समझ लें कि उसकी मात्रा ज्यादा है. वहीं साबुत अनाज या दूसरी मुख्य सामग्री शुरुआत में होना बेहतर माना जाता है.

न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी रखें नजर

पैकेट के पीछे दी गई पोषण संबंधी जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, फैट और सोडियम जैसी जानकारी होती है. अगर किसी प्रोडक्ट में शुगर, नमक या फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है

एलर्जी से जुड़ी जानकारी भी पढ़ें

अगर किसी व्यक्ति को मूंगफली, सोया, डेयरी उत्पाद, ग्लूटेन किसी या किसी दूसरी खाद्य सामग्री से एलर्जी है, तो पैकेट पर दी गई एलर्जन संबंधी जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए. इससे हेल्थ संबंधी खतरे से बचा जा सकता है.

पैकेजिंग में छेड़छाड़ के संकेत पर रखें नजर

अगर पैकेट खुला हुआ हो, सील टूटी हो, लेबल दोबारा चिपकाया गया हो, प्रिंट धुंधला दिखाई दें या मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट में किसी तरह की गड़बड़ी नजर आए तो ऐसे प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए. ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों या FSSAI को भी दी जा सकती है.

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सर्विंग साइज को भी समझना जरूरी

कई बार पैकेट पर दी गई न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे पैकेट की नहीं, बल्कि एक सर्विंग की होती है. इसलिए यह भी देखना चाहिए कि पूरे पैकेट में कितनी सर्विंग है, ताकि यह समझा जा सके कि वास्तव में कितनी कैलोरी, शुगर या फैट का सेवन होगा.

सर्टिफिकेशन और लेबल भी करें चेक

अगर किसी प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, नॉन जीएमओ या अन्य प्रमाण का दावा किया गया है, तो संबंधित सर्टिफिकेशन या लेबल भी देख लेना चाहिए, इससे प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिलती है.

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