अब एक क्लिक में 15 भाषाओं में मिलेगा Caption! Instagram ले आया कमाल के एआई टूल्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह ऐप मुफ्त में 4K वीडियो एडिटिंग और एक्सपोर्ट देता है।

Instagram Edits New Features: इंस्टाग्राम आज के समय में एक ट्रेंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. सेलेब्स से लेकर नॉर्मल इंसान तक आज इस प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहते हैं. ऐसे में कुछ समय पहले इंस्टाग्राम ने अपना एक नया ऐप पेश किया था जिसका नाम है Edits. अब इस नए ऐप में कंपनी ने कई सारे नए एआई टूल्स पेश किए हैं जो यूजर्स के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं.

वीडियो एडिंटिंग पहले से ज्यादा एडवांस

आपको बता दें कि कंपनी ने इस नए अपडेट के साथ ऐप में नए क्रिएटिव टूल्स को भी ऐड किया है. इन टूल्स की मदद से अब यूजर्स वीडियो टेम्पलेट्स में Overlay को आसानी से जोड़ सकते हैं. इतना ही नहीं, अब यूजर्स को किसी खास वीडियो को लॉक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है.

इसके अलावा, कंपनी ने इस ऐप में Seasonal Sound Effects का भी एक नया फीचर दिया है जिसकी मदद से यूजर्स गर्मियों से जुड़े कई नए ऑडियो इफेक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक साथ दो भाषा में कैप्शन

जानकारी के मुताबिक, Instagram के नए फीचर की सबसे बड़ी खासियत Bilingual Captions है. इसकी मदद से वीडियो के कैप्शन अपने-आप दूसरी भाषा में भी दिखाई देंगे. इसका मतलब साफ है कि अब यूजर्स को ट्रांसलेशन के लिए किसी दूसरे ऐप का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. ये सुविधा यूजर्स को ऐप के अंदर ही मिल जाएगी.

कंपनी ने फिलहाल ये फीचर 15 भाषाओं में उपलब्ध कराया है. इनमें अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी, इटालियन, थाई, रूसी, इंडोनेशियन, गुजराती, बंगाली और कन्नड़ जैसी भाषाएं शामिल हैं.

प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग फीचर्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Meta ने Edits ऐप को पिछले साल लॉन्च किया था जिससे यूजर्स को एक बेहतरीन वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म मिल सके. बता दें कि एस ऐप की मदद से यूजर्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रेम-लेवल तक सटीक एडिटिंग कर सकते हैं और बिना किसी वॉटरमार्क के 10 मिनट तक की 4K क्वालिटी वीडियो मुफ्त में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं.

जल्द मिलेगा Desktop Version

जानकारी के मुताबिक, Instagram जल्द ही Edits ऐप का Desktop Version भी लॉन्च कर सकती है. बता दें कि डेस्कटॉप वर्जन आने के बाद यूजर्स को बड़ी स्क्रीन पर वीडियो एडिटिंग का अनुभव मिलेगा. इसके अलावा सबसे खास बात ये है कि नए वर्जन आने के बाद मोबाइल और डेस्कटॉप के बीच प्रोजेक्ट अपने-आप सिंक हो सकेंगे.

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