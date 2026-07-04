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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu Kashmir: सरकारी स्कूलों में विवादित किताबों को लेकर LG मनोज सिन्हा का एक्शन, 8 अधिकारी सस्पेंड

Jammu Kashmir: सरकारी स्कूलों में विवादित किताबों को लेकर LG मनोज सिन्हा का एक्शन, 8 अधिकारी सस्पेंड

Jammu Kashmir News: सरकारी स्कूलों में विवादित किताबें मिलने पर 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जबकि दोनों किताबों के लेखक और प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट कर जांच के आदेश दिए गए हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Jul 2026 07:38 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंची दो विवादित किताबों के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. शनिवार (4 जुलाई) को स्कूल शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया. इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को सेवा से हटा दिया गया है. सरकार ने पूरे मामले की हाई-लेवल जांच के आदेश भी दिए हैं. साथ ही, अलगाववाद से जुड़ी "बेहद आपत्तिजनक सामग्री" वाली दोनों किताबों के लेखकों और प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब जम्मू-कश्मीर पीपल्स फोरम (JKPF) ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए 'समग्र शिक्षा योजना' के तहत खरीदी गई इन किताबों में अलगाववादी नेताओं और आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर की "महान हस्तियों" और "दिग्गजों" के तौर पर दिखाकर उनका महिमामंडन किया गया था.

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इसके बाद विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रकाशनों ने देश-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया है. उन्होंने किताबों को तत्काल वापस लेने, पूरे मामले की हाई-लेवल जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

3 जुलाई को किताबें वापस लेने का दिया गया था आदेश

विवाद बढ़ने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 जुलाई को सभी सरकारी स्कूलों को दोनों किताबें तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया था. इसके बाद 4 जुलाई, 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी आदेश संख्या 257-JK(Edu) जारी किया.

जम्मू-कश्मीर पीपल्स फोरम के पास मौजूद इस आदेश के अनुसार, सरकारी स्कूलों के लिए 'समग्र शिक्षा' लाइब्रेरी योजना के तहत खरीदी गई दो किताबों में आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

कैसे चुनी गई थीं ये किताबें?

सरकार के मुताबिक, 'समग्र शिक्षा' योजना के तहत 18,328 सरकारी स्कूलों और 394 पीएम श्री स्कूलों के लिए उम्र के हिसाब से उपयुक्त किताबें खरीदने के लिए लाइब्रेरी ग्रांट दी गई थी. इसके बाद 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) जारी किया गया.

किताबों की जांच और सिफारिश के लिए जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के शिक्षाविदों को शामिल करते हुए चार एक्सपर्ट सब-कमेटियां बनाई गई थीं. इन समितियों ने 364 प्रकाशकों की ओर से भेजी गई 463 किताबों का चयन किया.

हालांकि, 3 जुलाई को जांच के दौरान दो किताबों में बेहद आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया गया.

सरकार ने जिन दो किताबों पर कार्रवाई की है, उनमें पहली किताब 'पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जे ऐंड के' है, जिसे हिलाल अहमद और संतोष मीना ने लिखा है और जिसे ओबेरॉय बुक सर्विस, जम्मू ने प्रकाशित किया है.

दूसरी किताब 'ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' है, जिसे डॉ. सुशांत गिरी ने लिखा है और अनुराग प्रकाशन, दिल्ली ने प्रकाशित किया है. सरकार के अनुसार पहली किताब की 123 प्रतियां जम्मू, रामबन और उधमपुर जिलों में भेजी गई थीं. वहीं दूसरी किताब की 128 प्रतियां जम्मू और बारामूला जिलों में वितरित की गई थीं.

8 अधिकारी सस्पेंड, हटाए गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी

सरकारी आदेश में कहा गया है कि इन किताबों में अलगाववाद से जुड़ी ऐसी सामग्री थी जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी. साथ ही यह भी माना गया कि संबंधित एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों और सुपरवाइजरी अधिकारियों ने किताबों की सिफारिश करते समय गंभीर लापरवाही बरती, अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं किया और जरूरी सावधानी भी नहीं बरती.

इसी आधार पर जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा के तहत 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. इन अधिकारियों में समग्र शिक्षा के कोऑर्डिनेटर लाइब्रेरी, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, एक प्रिंसिपल, 4 लेक्चरर और 1 एकेडमिक ऑफिसर शामिल हैं. जांच पूरी होने तक सभी अधिकारी प्रशासनिक विभाग से जुड़े रहेंगे.

इसके अलावा समग्र शिक्षा में कोऑर्डिनेटर लाइब्रेरी की मदद करने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कंप्यूटर असिस्टेंट शेख सुहेल अहमद को भी तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया है.

30 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश

सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर (एडिशनल चीफ सेक्रेटरी) अश्वनी कुमार (IAS) को जांच अधिकारी नियुक्त किया है.

वहीं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी रोहित शर्मा (JKAS) को प्रेजेंटिंग ऑफिसर बनाया गया है. जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपें.

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सरकार ने दोनों किताबों के लेखकों और प्रकाशकों को पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा लिखी या प्रकाशित की गई सभी प्रिंटेड सामग्री को केंद्र शासित प्रदेश से वापस मंगाया जाए.

इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर एवं सचिव राम निवास शर्मा ने कहा था कि दोनों किताबों की सभी प्रतियां वापस मंगा ली गई हैं और इनके प्रकाशन, मंजूरी, खरीद तथा वितरण के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 04 Jul 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha JAMMU KASHMIR NEWS
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