हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEarthquake on The Moon: क्या धरती की तरह चांद पर भी आता है भूकंप, वहां बने इंसानी उपग्रह को क्यों नहीं होता नुकसान?

Earthquake on The Moon: क्या धरती की तरह चांद पर भी आता है भूकंप, वहां बने इंसानी उपग्रह को क्यों नहीं होता नुकसान?

Earthquake on The Moon: चांद पर आने वाले मूनक्वेक कई मिनटों तक चल सकते हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में चांद पर बनने वाले बेस और ढांचों की सुरक्षा के लिए इन्हें समझना बेहद जरूरी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 04 Jul 2026 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

Earthquake on The Moon: धरती पर भूकंप आना तो एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि क्या चांद पर भी भूकंप जैसी हलचल होती है? जी हां, इसे मूनक्वेक यानी चंद्र-भूकंप कहा जाता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अपोलो मिशन के दौरान इंसान चांद पर गए और वहां उपकरण छोड़कर आए, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद पर सच में कंपन होते हैं.  तो सवाल उठता है कि आखिर यह कंपन कैसे होते हैं और चांद पर रखे इंसानी उपकरणों को इनसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा.  आइए इसे आसान भाषा में जानते हैं. 

जानिए चांद पर कंपन क्यों और कैसे होता है

सन 1969 से 1977 के बीच अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर सीस्मोमीटर यानी कंपन नापने वाले यंत्र रखे थे. इन यंत्रों ने हजारों बार चांद पर हलचल दर्ज की.  वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी कई वजहें हैं. एक तो चांद अंदर से धीरे-धीरे ठंडा होकर सिकुड़ रहा है, जिससे उसकी सतह में दरारें बनती हैं और यही दरारें अचानक हिलने से कंपन पैदा करती हैं. दूसरी वजह है धरती का गुरुत्वाकर्षण, जो चांद को अंदर से खींचता और खिंचाव पैदा करता है, जिससे गहराई में कंपन होते हैं. इसके अलावा उल्कापिंडों के टकराने से भी चांद पर हलचल होती है. अभी तक सबसे तेज चंद्र-भूकंप करीब पांच से साढ़े पांच तीव्रता के दर्ज किए गए हैं, जो धरती के बड़े भूकंपों जितने ताकतवर तो नहीं होते, लेकिन इनकी एक खास बात इन्हें अलग बनाती है.  कम तीव्रता की वजह से वहां बने उपग्रह अक्सर सुरक्षित रहते हैं.

यह भी पढ़ेंः Ayodhya Ram Mandir Controversy: उत्तर प्रदेश के इस मंदिर में मुस्लिम संभालते हैं चंदे का पूरा ब्योरा, आज तक नहीं हुई चोरी

घंटों तक चलता है चांद का भूकंप, जानिए वजह

धरती पर भूकंप कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट तक चलता है, लेकिन चांद पर आने वाला कंपन घंटों तक चल सकता है, कभी-कभी तो दस मिनट से भी ज्यादा देर तक. इसकी वजह यह है कि चांद की सतह बेहद सूखी और टूटी-फूटी है, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता. इस वजह से कंपन की ऊर्जा जल्दी खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर घंटी की तरह गूंजती रहती है. यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर चांद पर लंबे समय तक कोई बड़ा ढांचा या बेस बना हो, तो ऐसा लंबा कंपन उसे नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि उसे गिरा भी सकता है. 

यह भी पढ़ेंः  Passport Free Travel : बिना पासपोर्ट के दुनिया घूमने वाले 3 वीआईपी! जानें किन लीडर्स को नहीं पड़ती किसी वीजा की जरूरत?

Published at : 04 Jul 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Moonquake Earthquake On The Moon: Why Moonquakes Happen Moon Facts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Earthquake on The Moon: क्या धरती की तरह चांद पर भी आता है भूकंप, वहां बने इंसानी उपग्रह को क्यों नहीं होता नुकसान?
क्या धरती की तरह चांद पर भी आता है भूकंप, वहां बने इंसानी उपग्रह को क्यों नहीं होता नुकसान?
जनरल नॉलेज
 Packaged Food Safety: आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं, कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं? जानें चेक करने के तरीके
आप जो पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं, कहीं वह रीपैक्ड और एक्सपायर तो नहीं? जानें चेक करने के तरीके
जनरल नॉलेज
Indus Treaty: सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद कहां जा रहा पूर्वी नदियों का पानी, कैसे हो रहा इसका इस्तेमाल?
सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद कहां जा रहा पूर्वी नदियों का पानी, कैसे हो रहा इसका इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Truck Slogan: ट्रकों के पीछे क्यों लिखते हैं Use Dipper At night, इसका कंडोम से क्या कनेक्शन?
ट्रकों के पीछे क्यों लिखते हैं Use Dipper At night, इसका कंडोम से क्या कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra 2026: पंजीकरण में गड़बड़ी पर LG मनोज सिन्हा सख्त, बिना वैध परमिट यात्रा न करने की अपील
अमरनाथ यात्रा: पंजीकरण में गड़बड़ी पर LG मनोज सिन्हा सख्त, बिना वैध परमिट यात्रा न करने की अपील
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
शिक्षा
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
एग्रीकल्चर
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget