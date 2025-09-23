सोने की शुद्धता को 24 भाग वाले पैमाने पर मापा जाता है. 24 कैरेट को शुद्ध सोना माना जाता है. लेकिन सोना काफी ज्यादा नरम होता है और 24 भाग वाला पैमाना जोहरी को यह बताने में मदद करता है कि बाकी धातुओं के साथ मिलाने पर अब उसमें कितना सोना है.