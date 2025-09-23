हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold And Silver Purity: कैरेट से तय होती है सोना की क्वालिटी तो चांदी में टंच से, दोनों धातुओं में क्यों है यह अंतर?

Gold And Silver Purity: कैरेट से तय होती है सोना की क्वालिटी तो चांदी में टंच से, दोनों धातुओं में क्यों है यह अंतर?

Gold And Silver Purity: सोना और चांदी की शुद्धता कैरेट और टंच में मापी जाती है. दोनों के माप में अंतर भी होता है. आइए जानते हैं की दोनों में क्या अंतर है और मापने के सहित तरीके क्या है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 06:18 PM (IST)
Gold And Silver Purity: सोना और चांदी की शुद्धता कैरेट और टंच में मापी जाती है. दोनों के माप में अंतर भी होता है. आइए जानते हैं की दोनों में क्या अंतर है और मापने के सहित तरीके क्या है.

Gold And Silver Purity: सोना और चांदी दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से हैं. सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है तो चांदी की शुद्धता टंच से. चांदी की शुद्धता को 999 जैसी संख्या से भी दर्शाया जाता है. माप में इस अंतर की वजह से लोगों को काफी भ्रम होता है. आज हम जानेंगे की चांदी और सोने की शुद्धता अलग-अलग तरीके से क्यों और कैसे मापी जाती है.

सोने की शुद्धता को 24 भाग वाले पैमाने पर मापा जाता है. 24 कैरेट को शुद्ध सोना माना जाता है. लेकिन सोना काफी ज्यादा नरम होता है और 24 भाग वाला पैमाना जोहरी को यह बताने में मदद करता है कि बाकी धातुओं के साथ मिलाने पर अब उसमें कितना सोना है.
24 कैरेट सोना काफी ज्यादा नरम होता है. इसके आभूषण बनाने के लिए इसमें तांबा, चांदी और जस्ता जैसी वस्तुओं को मिलाया जाता है. इसके बाद इसकी शुद्धता कम हो जाती है जिसे बाद में कैरेट में दर्शाया जाता है.
22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए ही होता है. इसमें लगभग 91.67% शुद्ध सोना होता है. यह मजबूती और सोने की मात्रा के बीच एक अच्छा बैलेंस होता है.
चांदी की शुद्धता को टंच से मापा जाता है. इसे 999 या फिर 99.9% नंबर से भी दर्शाया जाता है. यह तरीका आसान है क्योंकि सोने की तुलना में चांदी कठोर और स्थिर होती है.
सोना काफी ज्यादा नरम होता है इस वजह से इसके शुद्ध अनुपात को दिखाने के लिए कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है. चांदी सोने के मुकाबले कठोर होती है इस वजह से इसे इतनी डिटेल वाले अंश में दिखने की जरूरत नहीं होती और सीधे प्रतिशत में बता सकते हैं.
कैरेट और टंच को समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है. सोने में ज्यादा कैरेट का मतलब है धातु नरम होगी लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होगी. चांदी में ज्यादा टंच शुद्धता और क्वालिटी दोनों को ही दर्शाता है.
Published at : 23 Sep 2025 06:18 PM (IST)
Gold Silver Metal Quality

Photo Gallery

