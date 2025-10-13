दरअसल जापानी शाही घराना, शाही घराना कानून के द्वारा शासित होता है. इस कानून के अनुसार सिर्फ पुरुष ही सिंहासन के उत्तराधिकारी हो सकते हैं. जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सम्राट की पुत्रियां सिंहासन पर नहीं बैठ सकती. इसका असर जापान के सम्राट नारुहितो की इकलौती बेटी राजकुमारी आइको पर भी पड़ा था. उन्हें भी लड़की होने की वजह से सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता.