Aurora Lights: आसमान में कैसे बनती हैं ऑरोरा लाइट्स, क्या भारत में भी देखने को मिल सकता है यह नजारा?
Aurora Lights: ऑरोरा लाइट्स पृथ्वी पर मौजूद सबसे दुर्लभ और लुभावने प्राकृतिक नजारों में से एक है. आइए जानते हैं कि ये आसमान में कैसे बनती हैं.
Aurora Lights: ऑरोरा लाइट्स जिन्हें अक्सर पोलर लाइट भी कहा जाता है पृथ्वी पर सबसे लुभावने प्राकृतिक नजारों में से एक है. लंबे समय से स्कैंडिनेविया और आर्कटिक के बर्फीले आसमान से जुड़ी ऑरोरा लाइट्स लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं. आइए जानते हैं कि आसमान में यह कैसे बनती हैं और क्या भारत में भी इन्हें देखा जा सकता है.
