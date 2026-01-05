ऑरोरा लाइट्स की शुरुआत सूरज पर होने वाली तेज गतिविधि से होती है. सूरज लगातार चार्जड पार्टिकल्स की धाराएं छोड़ता रहता है जिन्हें सोलर विंड कहा जाता है. ज्यादातर सौर गतिविधि के समय यह फ्लो काफी ज्यादा तेज हो जाता है जिस वजह से काफी बड़ी संख्या में एनर्जेटिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं.