Venezuela Petrol: वेनेजुएला में कितना सस्ता है पेट्रोल, जानें कितने रुपये में हो जाती है टंकी फुल?
Venezuela Petrol: वेनेजुएला में सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल भंडार है. आइए जानते हैं यहां पर पेट्रोल कितना ज्यादा सस्ता है और यहां कितने में टंकी फुल हो जाएगी.
Venezuela Petrol: वेनेजुएला में सऊदी अरब से ज्यादा तेल भंडार है लेकिन इसके बावजूद भी इसकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा गिर चुकी है. पिछले एक दशक में इसकी लगभग 80% जीडीपी खत्म हो चुकी है. हाल ही में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के चलते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि वेनेजुएला में पेट्रोल कितना सस्ता है.
Published at : 04 Jan 2026 01:35 PM (IST)
