इतनी कम कीमत के पीछे भारी सरकारी सब्सिडी है. दशकों से वेनेजुएला की सरकारों ने सस्ते पेट्रोल को आर्थिक उत्पाद के बजाय एक राजनीतिक अधिकार के रूप में माना है. ईंधन की कीमतें सालों तक स्थिर रहीं भले ही महंगाई आसमान छू रही हो.