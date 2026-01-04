इन 6 जगहों पर पाए जाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सांप, जानकर कांप जाएंगे

जब बात सांपों की हो तो ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है , यहां 170 से ज्यादा जहरीली सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं. कहा जाता है कि दुनिया के करीब 85 प्रतिशत सबसे घातक सांप यहीं मिलते हैं. यहां का सबसे खतरनाक सांप इनलैंड ताइपन है , जिसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है. एक बार काटने पर इसके जहर से कई दर्जन लोगों की जान जा सकती है. इसके अलावा कोस्टल ताइपन और कॉमन डेथ एडर भी यहां पाए जाते हैं, जो पलक झपकते ही हमला कर देते हैं. हालांकि, ज्यादातर सांप इंसानों से बचने की कोशिश करते हैं, फिर भी खतरा हमेशा बना रहता है.