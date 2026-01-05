वेनेजुएला पर दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे डाली नई चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वहां की अंतरिम सरकार अमेरिका की शर्तें नहीं मानती है, तो अमेरिका दूसरी बार सैन्य हमला कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल हालात पर 'काबू' बनाए हुए है और वेनेजुएला को 'ठीक करने' के लिए जरूरत पड़ने पर दोबारा कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा.

‘अब हालात हमारे कंट्रोल में हैं’- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के बाद अमेरिका की स्थिति मजबूत हो गई है. उन्होंने दावा किया कि ज़मीनी हालात पर अब अमेरिका का प्रभाव है. ट्रंप ने कहा, 'मुझसे मत पूछिए कि वहां कौन जिम्मेदार है, क्योंकि मेरा जवाब विवाद खड़ा कर देगा,' लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका हालात को नियंत्रित कर रहा है.

दूसरे हमले की तैयारी थी

ट्रंप ने खुलासा किया कि अमेरिका दूसरी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था. उन्होंने कहा, 'हम दूसरे हमले के लिए तैयार थे, सब कुछ तय था, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.' हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो दूसरा हमला एक विकल्प बना रहेगा.

ऑपरेशन में हेलिकॉप्टर क्षतिग्रस्त

ट्रंप ने बताया कि सैन्य ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का एक हेलिकॉप्टर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था. हालांकि उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित हैं और किसी की मौत नहीं हुई है. घायल सैनिकों की हालत भी ठीक बताई गई है.

वेनेजुएला को बताया ‘मरा हुआ देश’

ट्रंप ने वेनेजुएला को 'इस वक्त एक मरा हुआ देश' करार दिया. उन्होंने कहा कि वर्षों की गलत नीतियों और खराब शासन ने देश को तबाह कर दिया है. ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में तेल उत्पादन बहुत कम स्तर पर है और अमेरिका को वहां के तेल और अन्य संसाधनों तक पूरी पहुंच चाहिए.



इसके अलावा ट्रंप ने ईरान की सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को मदद का भरोसा दिया और कहा कि अगर ईरान ने पहले की तरह प्रदर्शनकारियों की हत्या की तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा.

तेल कंपनियों से निवेश की बात

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वेनेजुएला के तेल ढांचे को दोबारा खड़ा करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी तेल कंपनियां इसके लिए तैयार हैं. ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला का तेल ढांचा पहले अमेरिकी कंपनियों ने ही बनाया था, जिसे बाद में उनसे छीन लिया गया.

कैरेबियन में 15 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात

ब्रिटिश अखबार गार्जियन के मुताबिक, अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में करीब 15 हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका की मांगें नहीं मानती हैं, तो अमेरिका दोबारा हस्तक्षेप कर सकता है.