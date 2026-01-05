अमेरिका में नए साल से ठीक पहले 27 साल की एक भारतीय युवती लापता हो गई थी, जिसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मैरीलैंड के एलिसॉट सिटी में रहने वाली निकिता गोदिशाला अपने एक्स-बॉयफ्रेंस के अपार्टमेंट में मृत पाई गई. निकिता के शरीर पर चाकू से कई बार वार किया गया. दावा किया जा रहा है कि निकिता के एक्स-बॉयफ्रेंड ने ही उसकी हत्या की. वे पेशे से डेटा और स्ट्रेटजी एनालिस्ट थीं.

'सीबीएस न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि निकिता को आखिरी बार नए साल से ठीक पहले देखा गया था. इसके बाद वह अपने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में मृत पाई गईं. निकिता के शरीर पर चाकू से कई बार वार किया गया था. पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि निकिता की हत्या उसके एक्स-बॉयफ्रेंड ने ही की है और वह इसके बाद भारत फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया है.

तो क्या हत्या के बाद खुद ही शिकायत दर्ज कराने पहुंच गया अर्जुन

रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन शर्मा ने 2 जनवरी को पुलिस को बताया कि निकिता गायब है. उसने इसके बाद गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई. उसने पुलिस को बताया कि निकिता को आखिरी बार 31 दिसंबर को मैरीलैंड स्थित उसके अपार्टमेंट में देखा था. इसके बाद पुलिस ने 3 जनवरी को अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट की तलाशी ली तो निकिता के शव को देखा. उसके शरीर पर कई घाव थे.

हत्या के बाद भारत आ गया आरोपी

पुलिस ने दावा किया है कि अर्जुन शर्मा ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद भारत भाग गया. वह जब पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचा था, उसी दिन अमेरिका छोड़ने का प्लान बना लिया था. पुलिस का कहना है कि निकिता की हत्या 31 दिसंबर को शाम करीब 7 बजे की गई थी. इस हत्या का मकसद अभी सामने नहीं आया है और जांच भी चल रही है. इस मामले पर भारतीय दूतावास ने कहा कि वह निकिता के परिवार के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता की जाएगी.