हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAmerican Delta Force: कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?

American Delta Force: हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिस को अंजाम डेल्टा फोर्स ने दिया है. आइए जानते हैं डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Jan 2026 02:25 PM (IST)
American Delta Force: वेनेजुएला में हाल ही में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया की सबसे सीक्रेट और जानलेवा स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट में से एक पर सब की नजर टिक चुकी हैं. अपनी सटीकता और गोपनीयता के लिए मशहूर डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के ऑपरेशन को अंजाम दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है और भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो हैं.

डेल्टा फोर्स आम मिलिट्री पूल से भर्ती नहीं करती है. उम्मीदवार आमतौर पर 75th रेंजर रेजीमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्सज जैसे एलिट यूनिट्स से आते हैं. हालांकि तकनीकी रूप से यह दूसरी ब्रांच के लिए भी खुला है लेकिन उम्मीद यह होती है कि उन्हें हाई रिस्क वाले युद्ध के माहौल में पहले से ही अनुभव हो.
सिलेक्शन का दौर लगभग 4 हफ्तों तक चलता है और जानबूझकर इसे काफी रहस्यमय रखा जाता है. बेसिक फिजिकल टेस्ट पुश-अप्स, सिट-अप्स और 3.2 किमी की दौड़ सिर्फ वार्म अप होते हैं. असली फिल्टर उबड़-खाबड़ इलाके में रात में लैंड नेविगेशन है. इसमें दूरियां बढ़ती हैं और वजन 35 से 45 पाउंड तक बढ़ जाता है. इस टेस्ट में लगभग 90% फेल हो जाते हैं.
Published at : 04 Jan 2026 02:25 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
भरी जनसभा में बोले Fadnavis, छाती ठोंककर बोल रहा हूं, मेयर तो हिंदू और मराठी ही बनेगा
Himachal के Manali में Snowfall देख झूम उठे पर्यटक, Atal Tunnel भी सफेद चादर में लिपटा|
Sambhal में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, गांववालों ने पहले ही गिरा दी थी मस्जिद|
Delhi के शहादरा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से मचा हड़कंप, तीसरी मंजिल पर मिला दोनों का शव|
Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की मिली पैरोल, जेल में Rape की सजा काट रहा है राम रहीम

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
