सिलेक्शन का दौर लगभग 4 हफ्तों तक चलता है और जानबूझकर इसे काफी रहस्यमय रखा जाता है. बेसिक फिजिकल टेस्ट पुश-अप्स, सिट-अप्स और 3.2 किमी की दौड़ सिर्फ वार्म अप होते हैं. असली फिल्टर उबड़-खाबड़ इलाके में रात में लैंड नेविगेशन है. इसमें दूरियां बढ़ती हैं और वजन 35 से 45 पाउंड तक बढ़ जाता है. इस टेस्ट में लगभग 90% फेल हो जाते हैं.