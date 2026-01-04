एक्सप्लोरर
American Delta Force: कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
American Delta Force: हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिस को अंजाम डेल्टा फोर्स ने दिया है. आइए जानते हैं डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है.
American Delta Force: वेनेजुएला में हाल ही में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया की सबसे सीक्रेट और जानलेवा स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट में से एक पर सब की नजर टिक चुकी हैं. अपनी सटीकता और गोपनीयता के लिए मशहूर डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के ऑपरेशन को अंजाम दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है और भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो हैं.
1/6
2/6
Published at : 04 Jan 2026 02:25 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
जनरल नॉलेज
7 Photos
दक्षिण भारत में दिन में और उत्तर भारत में रात में क्यों होती हैं शादियां, क्या है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
6 Photos
वेनेजुएला में कितना सस्ता है पेट्रोल, जानें कितने रुपये में हो जाती है टंकी फुल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत की इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, जानें क्या है इस फ्री सेवा के पीछे वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या वाकई एक EV में लग जाती है एक किलो चांदी, जानें किस गाड़ी में सबसे ज्यादा लगती है चांदी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
वड़ा में बीच में क्यों किया जाता है छेद? जानें इस साउथ इंडियन डिश में छिपा साइंस
जनरल नॉलेज
6 Photos
नारियल तेल की बोतल गोल ही क्यों होती है, चूहों की वजह से क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
जनरल नॉलेज
7 Photos
दक्षिण भारत में दिन में और उत्तर भारत में रात में क्यों होती हैं शादियां, क्या है इसकी वजह?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion