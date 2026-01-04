हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या वाकई एक EV में लग जाती है एक किलो चांदी, जानें किस गाड़ी में सबसे ज्यादा लगती है चांदी?

क्या वाकई एक EV में लग जाती है एक किलो चांदी, जानें किस गाड़ी में सबसे ज्यादा लगती है चांदी?

इलेक्ट्रिक वाहनों में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले EV में कई गुना ज्यादा चांदी लगती है. जानिए अलग-अलग गाड़ियों, बैटरी और पार्ट्स में चांदी क्यों जरूरी मानी जाती है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Jan 2026 07:07 AM (IST)
इलेक्ट्रिक वाहनों में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले EV में कई गुना ज्यादा चांदी लगती है. जानिए अलग-अलग गाड़ियों, बैटरी और पार्ट्स में चांदी क्यों जरूरी मानी जाती है?

बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि हमारी कारों और इलेक्ट्रिक कारों में चांदी यानी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है. आज के समय में सबसे ज्यादा मांग वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में एक आम पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले लगभग 6 गुना ज्यादा चांदी का उपयोग होता है.

1/6
गाड़ियों में चांदी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, क्योंकि चांदी सबसे अच्छे विद्युत कंडक्टरों में से एक है. इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में चांदी का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है.
गाड़ियों में चांदी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, क्योंकि चांदी सबसे अच्छे विद्युत कंडक्टरों में से एक है. इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में चांदी का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है.
2/6
अगर गाड़ियों के सेगमेंट के हिसाब से तुलना करें तो एक पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी में लगभग 15 से 28 ग्राम चांदी का उपयोग होता है. एक सामान्य हाइब्रिड (HEV) गाड़ी में 18 से 34 ग्राम चांदी इस्तेमाल की जाती है, जबकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में करीब 25 से 50 ग्राम चांदी का उपयोग होता है.
अगर गाड़ियों के सेगमेंट के हिसाब से तुलना करें तो एक पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी में लगभग 15 से 28 ग्राम चांदी का उपयोग होता है. एक सामान्य हाइब्रिड (HEV) गाड़ी में 18 से 34 ग्राम चांदी इस्तेमाल की जाती है, जबकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में करीब 25 से 50 ग्राम चांदी का उपयोग होता है.
Published at : 04 Jan 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Silver In Electric Vehicles Silver In Electric Cars Use Of Silver In EVs Use Of Silver In Cars

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Sandeep Chaudhary: 'सनातन' के ठेकेदार...देश की दिशा तय करेंगे 'सरकार? | Shahrukh Khan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 4 जनवरी 2026 ग्रहों की चाल से चमकेगा भाग्य, कई राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ
4 जनवरी 2026 राशिफल: किस्मत बदलेगी आज, इन राशियों पर होगी धन, प्रेम और सफलता की विशेष कृपा
यूटिलिटी
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget