क्या वाकई एक EV में लग जाती है एक किलो चांदी, जानें किस गाड़ी में सबसे ज्यादा लगती है चांदी?
इलेक्ट्रिक वाहनों में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले EV में कई गुना ज्यादा चांदी लगती है. जानिए अलग-अलग गाड़ियों, बैटरी और पार्ट्स में चांदी क्यों जरूरी मानी जाती है?
बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि हमारी कारों और इलेक्ट्रिक कारों में चांदी यानी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है. आज के समय में सबसे ज्यादा मांग वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में एक आम पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले लगभग 6 गुना ज्यादा चांदी का उपयोग होता है.
Published at : 04 Jan 2026 07:07 AM (IST)
