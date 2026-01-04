क्या वाकई एक EV में लग जाती है एक किलो चांदी, जानें किस गाड़ी में सबसे ज्यादा लगती है चांदी?

अगर गाड़ियों के सेगमेंट के हिसाब से तुलना करें तो एक पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी में लगभग 15 से 28 ग्राम चांदी का उपयोग होता है. एक सामान्य हाइब्रिड (HEV) गाड़ी में 18 से 34 ग्राम चांदी इस्तेमाल की जाती है, जबकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में करीब 25 से 50 ग्राम चांदी का उपयोग होता है.