दक्षिण भारत में दिन में और उत्तर भारत में रात में क्यों होती हैं शादियां, क्या है इसकी वजह?

दक्षिण भारत में दिन में और उत्तर भारत में रात में क्यों होती हैं शादियां, क्या है इसकी वजह?

Wedding Time India: भारत की शादियों का समय परंपरा और ज्योतिष के मिश्रण से तय होता है. शादी का समय अपनी कहानी और महत्व रखता है. आइए जानें कि साउथ में और नॉर्थ में शादी के वक्त में अंतर क्यों है.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Jan 2026 01:42 PM (IST)
Wedding Time India: भारत की शादियों का समय परंपरा और ज्योतिष के मिश्रण से तय होता है. शादी का समय अपनी कहानी और महत्व रखता है. आइए जानें कि साउथ में और नॉर्थ में शादी के वक्त में अंतर क्यों है.

भारत में एक ही धर्म और संस्कृति होने के बावजूद, शादियों का समय अलग-अलग है जैसे- दक्षिण में सुबह या दोपहर में शादी होती है, जबकि उत्तर में रात के वक्त. क्या वजह केवल मौसम और मुहूर्त है, या इसके पीछे इतिहास के अलावा और कुछ भी है? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.

दक्षिण भारत में सूर्य देव की पूजा का बहुत महत्व है. दिन की रोशनी, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है. वैदिक परंपरा के अनुसार दिन में देवता अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए शादी का शुभ मुहूर्त सुबह या दोपहर को रखा जाता है.
दक्षिण भारत में सूर्य देव की पूजा का बहुत महत्व है. दिन की रोशनी, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है. वैदिक परंपरा के अनुसार दिन में देवता अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए शादी का शुभ मुहूर्त सुबह या दोपहर को रखा जाता है.
दक्षिण भारत में शादी अक्सर खुले आंगन में होती है. मंडप और सजावट में केले के पत्ते, फूल और रंग-बिरंगी सजावट का प्रयोग होता है. जलवायु भी एक वजह है, क्योंकि दिन के समय गर्मियों में शादी करना आसान होता है और सूरज की रोशनी से समारोह और फोटोशूट दोनों अच्छे होते हैं.
दक्षिण भारत में शादी अक्सर खुले आंगन में होती है. मंडप और सजावट में केले के पत्ते, फूल और रंग-बिरंगी सजावट का प्रयोग होता है. जलवायु भी एक वजह है, क्योंकि दिन के समय गर्मियों में शादी करना आसान होता है और सूरज की रोशनी से समारोह और फोटोशूट दोनों अच्छे होते हैं.
Published at : 04 Jan 2026 01:42 PM (IST)
