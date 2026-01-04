दक्षिण भारत में दिन में और उत्तर भारत में रात में क्यों होती हैं शादियां, क्या है इसकी वजह?

दक्षिण भारत में शादी अक्सर खुले आंगन में होती है. मंडप और सजावट में केले के पत्ते, फूल और रंग-बिरंगी सजावट का प्रयोग होता है. जलवायु भी एक वजह है, क्योंकि दिन के समय गर्मियों में शादी करना आसान होता है और सूरज की रोशनी से समारोह और फोटोशूट दोनों अच्छे होते हैं.