एक्सप्लोरर
न मटन न चिकन…वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इस जानवर का मांस खाते हैं लोग
Venezuela Food Culture: आज के समय में शहरी इलाकों में लोग ज्यादा तर चिकन और बीफ पर निर्भर हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित देश वेनेजुएला है. आइए जानें कि वहां किस जानवर का मांस ज्यादा खाते हैं.
जब दुनिया भर में मटन, चिकन और बीफ को सबसे आम मांस माना जाता है, तब वेनेजुएला की थाली एक अलग ही कहानी सुनाती है. यहां ऐसा जानवर खाया जाता है, जिसे देखकर ज्यादातर लोग पहचान भी नहीं पाते है. यह न खेतों में पाला जाता है, न किसी फार्म में आम तौर पर दिखता है. फिर भी यह मांस वेनेजुएला की संस्कृति, इतिहास और जरूरतों से गहराई से जुड़ा है.
1/7
2/7
Published at : 05 Jan 2026 08:05 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
जनरल नॉलेज
7 Photos
दक्षिण भारत में दिन में और उत्तर भारत में रात में क्यों होती हैं शादियां, क्या है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
6 Photos
वेनेजुएला में कितना सस्ता है पेट्रोल, जानें कितने रुपये में हो जाती है टंकी फुल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत की इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, जानें क्या है इस फ्री सेवा के पीछे वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या वाकई एक EV में लग जाती है एक किलो चांदी, जानें किस गाड़ी में सबसे ज्यादा लगती है चांदी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion