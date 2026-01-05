न मटन न चिकन…वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इस जानवर का मांस खाते हैं लोग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजन मटन न चिकन…वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इस जानवर का मांस खाते हैं लोग

Venezuela Food Culture: आज के समय में शहरी इलाकों में लोग ज्यादा तर चिकन और बीफ पर निर्भर हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित देश वेनेजुएला है. आइए जानें कि वहां किस जानवर का मांस ज्यादा खाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Jan 2026 08:05 AM (IST)
जब दुनिया भर में मटन, चिकन और बीफ को सबसे आम मांस माना जाता है, तब वेनेजुएला की थाली एक अलग ही कहानी सुनाती है. यहां ऐसा जानवर खाया जाता है, जिसे देखकर ज्यादातर लोग पहचान भी नहीं पाते है. यह न खेतों में पाला जाता है, न किसी फार्म में आम तौर पर दिखता है. फिर भी यह मांस वेनेजुएला की संस्कृति, इतिहास और जरूरतों से गहराई से जुड़ा है.

दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला अपनी प्राकृतिक विविधता, नदियों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है. यहां का खानपान भी उसी प्रकृति से जुड़ा हुआ है. आम तौर पर माना जाता है कि लैटिन अमेरिकी देशों में बीफ और चिकन सबसे ज्यादा खाया जाता है, लेकिन वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है.
कई रिपोर्ट्स और स्थानीय परंपराओं के अनुसार वेनेजुएला में कैपीबारा नाम के जानवर का मांस काफी प्रचलित है. कैपीबारा को दुनिया का सबसे बड़ा कुतरने वाला जीव यानी चूहे की प्रजाति का जानवर माना जाता है.
Published at : 05 Jan 2026 08:05 AM (IST)
Venezuela Venezuela People Meat Culture Venezuela Traditional Food

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

