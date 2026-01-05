न मटन न चिकन…वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इस जानवर का मांस खाते हैं लोग

दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला अपनी प्राकृतिक विविधता, नदियों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है. यहां का खानपान भी उसी प्रकृति से जुड़ा हुआ है. आम तौर पर माना जाता है कि लैटिन अमेरिकी देशों में बीफ और चिकन सबसे ज्यादा खाया जाता है, लेकिन वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है.