Free Tain: भारत की इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, जानें क्या है इस फ्री सेवा के पीछे वजह

Free Tain: भारत की इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, जानें क्या है इस फ्री सेवा के पीछे वजह

Free Tain: भारत में एक ऐसी ट्रेन भी है जिसे 75 से ज्यादा सालों से अपने एक भी यात्री से कोई रुपया नहीं लिया है. आइए जानते हैं कौन सी है वह ट्रेन और क्या है इस फ्री सेवा के पीछे का कारण.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Free Tain: भारत में एक ऐसी ट्रेन भी है जिसे 75 से ज्यादा सालों से अपने एक भी यात्री से कोई रुपया नहीं लिया है. आइए जानते हैं कौन सी है वह ट्रेन और क्या है इस फ्री सेवा के पीछे का कारण.

Free Tain: 75 सालों से भारत की एक ट्रेन यात्रियों को फ्री सेवा दे रही है. इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए कभी एक भी रुपया नहीं दिया है. यह कोई गड़बड़ी, सब्सिडी की गलती, या फिर कोई अस्थायी योजना नहीं है. बल्कि यह एक जानबूझकर लिया गया फैसला है. आइए जानते हैं कौन सी है यह ट्रेन.

यह मुफ्त ट्रेन सेवा 1948 में शुरू हुई थी. उस समय नया आजाद भारत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दौड़ में था. यह रेलवे खास तौर से भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण में मदद के लिए बनाया गया था. इसका इस्तेमाल बांध स्थल तक श्रमिकों, इंजीनियरों और भारी मशीनरी को ले जाने के लिए किया जाता था. जैसे ही निर्माण खत्म हुआ यह सेवा पहले ही जीवन रेखा बन चुकी थी.
यह मुफ्त ट्रेन सेवा 1948 में शुरू हुई थी. उस समय नया आजाद भारत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दौड़ में था. यह रेलवे खास तौर से भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण में मदद के लिए बनाया गया था. इसका इस्तेमाल बांध स्थल तक श्रमिकों, इंजीनियरों और भारी मशीनरी को ले जाने के लिए किया जाता था. जैसे ही निर्माण खत्म हुआ यह सेवा पहले ही जीवन रेखा बन चुकी थी.
बांध पूरा होने के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने जानबूझकर रेलवे सेवा को ठीक वैसे ही जारी रखने का फैसला किया और वह भी बिना किसी लागत के.
बांध पूरा होने के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने जानबूझकर रेलवे सेवा को ठीक वैसे ही जारी रखने का फैसला किया और वह भी बिना किसी लागत के.
Published at : 04 Jan 2026 09:02 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
गुजरात
गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से कई बीमार, गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात
गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से कई बीमार, गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
