यह मुफ्त ट्रेन सेवा 1948 में शुरू हुई थी. उस समय नया आजाद भारत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दौड़ में था. यह रेलवे खास तौर से भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण में मदद के लिए बनाया गया था. इसका इस्तेमाल बांध स्थल तक श्रमिकों, इंजीनियरों और भारी मशीनरी को ले जाने के लिए किया जाता था. जैसे ही निर्माण खत्म हुआ यह सेवा पहले ही जीवन रेखा बन चुकी थी.