एक्सप्लोरर
Free Tain: भारत की इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, जानें क्या है इस फ्री सेवा के पीछे वजह
Free Tain: भारत में एक ऐसी ट्रेन भी है जिसे 75 से ज्यादा सालों से अपने एक भी यात्री से कोई रुपया नहीं लिया है. आइए जानते हैं कौन सी है वह ट्रेन और क्या है इस फ्री सेवा के पीछे का कारण.
Free Tain: 75 सालों से भारत की एक ट्रेन यात्रियों को फ्री सेवा दे रही है. इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए कभी एक भी रुपया नहीं दिया है. यह कोई गड़बड़ी, सब्सिडी की गलती, या फिर कोई अस्थायी योजना नहीं है. बल्कि यह एक जानबूझकर लिया गया फैसला है. आइए जानते हैं कौन सी है यह ट्रेन.
1/6
2/6
Published at : 04 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Tags :Bhakra Dam Free Train Bhakra Beas
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत की इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, जानें क्या है इस फ्री सेवा के पीछे वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या वाकई एक EV में लग जाती है एक किलो चांदी, जानें किस गाड़ी में सबसे ज्यादा लगती है चांदी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
वड़ा में बीच में क्यों किया जाता है छेद? जानें इस साउथ इंडियन डिश में छिपा साइंस
जनरल नॉलेज
6 Photos
नारियल तेल की बोतल गोल ही क्यों होती है, चूहों की वजह से क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नए साल पर किस राज्य के लोग पी गए सबसे ज्यादा शराब, कहीं आपके दिमाग में भी तो नहीं चल रहे दिल्ली और पंजाब वाले?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
गुजरात
गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से कई बीमार, गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत की इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, जानें क्या है इस फ्री सेवा के पीछे वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या वाकई एक EV में लग जाती है एक किलो चांदी, जानें किस गाड़ी में सबसे ज्यादा लगती है चांदी?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion