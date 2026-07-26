FCRA से किस विदेशी पैसे को खतरा, जानें क्या हैं नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्र सरकार मानसून सत्र में FCRA संशोधन विधेयक लाएगी।

विदेशी धन के दुरुपयोग से लोकतांत्रिक संस्थानों को खतरा है।

धर्म परिवर्तन, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों हेतु विदेशी धन प्रतिबंधित।

चुनाव उम्मीदवार, राजनेता, पत्रकार विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकते।

FCRA Amendment Bill: केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है. सरकार के मुताबिक उभरती वैश्विक चुनौती ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थान, चुनावी प्रक्रिया और सार्वजनिक चर्चा को काफी ज्यादा प्रभावित करने के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल पर चिंता बढ़ा दी है. प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करना और देश में प्राप्त विदेशी योगदान की निगरानी में सुधार करना है.

एफसीआरए क्या है?

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए प्राथमिक कानून है जो भारत में व्यक्ति और संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी दान, धन और संपत्ति को कंट्रोल करता है. यह अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है. इसका मुख्य उद्देश्य इस बात को पक्का करना है कि विदेशी योगदान का इस्तेमाल उन तरीकों से ना किया जाए जो भारत की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा या फिर लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं.

कौन से फंड माने जाते हैं खतरनाक?

एफसीआरए विदेशी योगदान की कई श्रेणियों की पहचान करता है जिन्हें अवैध या फिर राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदेह माना जाता है. बड़ी चिंताओं में से एक बल, प्रलोभन या फिर धोखे के जरिए धार्मिक रूपांतरण के लिए पैसा भेजना है. यह कानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

यह अधिनियम राष्ट्र विरोधी गतिविधि या फिर हिंसक विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के उद्देश्य से विदेशी पैसे पर भी रोक लगाता है. इसमें सरकारी परियोजना को बाधित करने या फिर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले दंगों को भड़काने के प्रयास भी शामिल हैं.

एक दूसरी प्रतिबंधित श्रेणी में विदेशी हस्तक्षेप के जरिए भारतीय चुनाव, राजनीतिक प्रवचन या फिर सरकारी नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से धन शामिल है. इसी के साथ कानून बेहिसाब या फिर संदिग्ध विदेशी योगदान को भी गंभीर चिंता का विषय मानता है.

इन सबके अलावा सामाजिक कल्याण के नाम पर मिला विदेशी दान, लेकिन कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आता है.

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कौन विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता?

एफसीआरए कुछ व्यक्तियों और संस्थानों पर विदेशी योगदान स्वीकार करने पर सख्त प्रतिबंध लगाता है. प्रतिबंधित लोगों में चुनाव उम्मीदवार, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायिका के सदस्य, राजनीतिक दल और उनके पदाधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के कर्मचारी और इन सब के साथ पत्रकार, मीडिया संपादक, प्रकाशक और कार्टूनिस्ट शामिल हैं.

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