हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShia Muslims In World: दुनिया में कितनी है शिया मुसलमानों की आबादी, इसमें भारत में कितने?

Shia Muslims In World: दुनिया में कितनी है शिया मुसलमानों की आबादी, इसमें भारत में कितने?

Shia Muslims In World: ईरान इजराइल के संघर्ष के बीच कई मुस्लिम देश खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आए हैं. इसकी एक वजह मानी जाती है कि अधिकतर मुस्लिम देश सुन्नी बहुल हैं. आइए जानें दुनिया में कितने शिया हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Mar 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

Shia Muslims In World: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदायों की चर्चा तेज हो गई है. ईरान और इजराइल के टकराव के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि दुनिया में शिया मुसलमान कितनी संख्या में हैं और किन देशों में इनकी सबसे ज्यादा आबादी है. भारत का नाम भी इस सूची में प्रमुखता से आता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर और भारत में शिया समुदाय की स्थिति क्या है.

दुनिया में शिया मुसलमानों की कुल आबादी?

अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों की संख्या करीब 20 से 26 करोड़ के बीच है. यह कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 10 से 13 प्रतिशत हिस्सा है. यानी दुनिया में हर 100 मुसलमानों में करीब 10 से 13 शिया हैं. बाकी अधिकतर सुन्नी समुदाय से आते हैं. शिया समुदाय कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन कुछ देशों में इनकी आबादी काफी ज्यादा है.

किन देशों में सबसे ज्यादा शिया

ईरान

शिया आबादी के मामले में ईरान सबसे ऊपर है. यहां 8 से साढ़े 8 करोड़ के बीच शिया मुसलमान रहते हैं. देश की कुल आबादी का 90 से 95 प्रतिशत हिस्सा शिया है. ईरान आधिकारिक तौर पर शिया बहुसंख्यक इस्लामिक गणराज्य है.

भारत

ईरान के बाद दुनिया में सबसे बड़ी शिया आबादी भारत में मानी जाती है. यहां करीब 3 से 5 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं. भारत की कुल मुस्लिम आबादी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 10 से 15 प्रतिशत मानी जाती है. भारत में शिया समुदाय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर, हैदराबाद और कुछ अन्य इलाकों में रहता है. लखनऊ को लंबे समय से शिया संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता है. 

पाकिस्तान

पाकिस्तान में 2.5 से 4.5 करोड़ के बीच शिया मुसलमान हैं. यहां कुल मुस्लिम आबादी का करीब 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा शिया है. 

इराक

इराक में शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं. यहां मुस्लिम आबादी का 65 से 70 प्रतिशत हिस्सा शिया है. कुल संख्या लगभग 2 से ढाई करोड़ के बीच मानी जाती है.

अजरबैजान

अजरबैजान में करीब 65 से 75 प्रतिशत आबादी शिया है. इसे ईरान के बाद प्रमुख शिया बहुसंख्यक देश माना जाता है.

बहरीन

बहरीन में 65 से 75 प्रतिशत आबादी शिया है, लेकिन यहां सत्ता सुन्नी राजघराने के पास है.

लेबनान

लेबनान में मुस्लिम आबादी का लगभग 45 से 55 प्रतिशत हिस्सा शिया है. यहां शिया राजनीतिक रूप से भी मजबूत माने जाते हैं. 

यमन

यमन में करीब 35 से 45 प्रतिशत आबादी शिया है. यहां ज्यादातर जैदी संप्रदाय से जुड़े लोग हैं.

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान में 10 से 15 प्रतिशत मुसलमान शिया हैं.

तुर्किए

तुर्किए में 1 से 2 करोड़ के बीच शिया मुसलमान रहते हैं. यहां बड़ी संख्या अलेवी समुदाय की है.

अन्य देश

जॉर्जिया में 15 से 25 प्रतिशत, बुल्गारिया में 10 से 15 प्रतिशत और स्वीडन में 20 से 40 प्रतिशत मुस्लिम आबादी शिया मानी जाती है.

कितने देश हैं जहां शिया बहुसंख्यक?

दुनिया में केवल चार देश ऐसे माने जाते हैं जहां शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं. ये देश हैं ईरान, इराक, अजरबैजान और बहरीन. इन देशों में शिया आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, जबकि बाकी देशों में वे अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं.

यह भी पढ़ें: Indians In Middle East: मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय, जानें कहां है इनकी सबसे ज्यादा तादाद?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 02 Mar 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Shia Muslims Shia Muslims In World Shia Population In India Iran Shia Majority
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Shia Muslims In World: दुनिया में कितनी है शिया मुसलमानों की आबादी, इसमें भारत में कितने?
दुनिया में कितनी है शिया मुसलमानों की आबादी, इसमें भारत में कितने?
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz Crisis: होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते कितना तेल आता है भारत, इसके बंद होने से कैसे छाएगा तेल संकट?
होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते कितना तेल आता है भारत, इसके बंद होने से कैसे छाएगा तेल संकट?
जनरल नॉलेज
Indians In Middle East: मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय, जानें कहां है इनकी सबसे ज्यादा तादाद?
मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय, जानें कहां है इनकी सबसे ज्यादा तादाद?
जनरल नॉलेज
Indian Students in Iran: ईरान में क्या पढ़ने जाते हैं भारतीय छात्र, यहां कितनी है इनकी तादाद?
ईरान में क्या पढ़ने जाते हैं भारतीय छात्र, यहां कितनी है इनकी तादाद?
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
विश्व
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली सरकार दे रही फ्री सिलेंडर, जानें कौन उठा सकता है लाभ?
होली पर दिल्ली सरकार दे रही फ्री सिलेंडर, जानें कौन उठा सकता है लाभ?
शिक्षा
यहां है UPSC एग्जाम की तैयारी का स्मार्ट तरीका, जानें कैसे बना सकते हैं बेहतर स्ट्रेटजी
यहां है UPSC एग्जाम की तैयारी का स्मार्ट तरीका, जानें कैसे बना सकते हैं बेहतर स्ट्रेटजी
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget