दुनिया में कितनी है शिया मुसलमानों की आबादी, इसमें भारत में कितने?

Shia Muslims In World: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदायों की चर्चा तेज हो गई है. ईरान और इजराइल के टकराव के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि दुनिया में शिया मुसलमान कितनी संख्या में हैं और किन देशों में इनकी सबसे ज्यादा आबादी है. भारत का नाम भी इस सूची में प्रमुखता से आता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर और भारत में शिया समुदाय की स्थिति क्या है.

दुनिया में शिया मुसलमानों की कुल आबादी?

अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों की संख्या करीब 20 से 26 करोड़ के बीच है. यह कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 10 से 13 प्रतिशत हिस्सा है. यानी दुनिया में हर 100 मुसलमानों में करीब 10 से 13 शिया हैं. बाकी अधिकतर सुन्नी समुदाय से आते हैं. शिया समुदाय कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन कुछ देशों में इनकी आबादी काफी ज्यादा है.

किन देशों में सबसे ज्यादा शिया

ईरान

शिया आबादी के मामले में ईरान सबसे ऊपर है. यहां 8 से साढ़े 8 करोड़ के बीच शिया मुसलमान रहते हैं. देश की कुल आबादी का 90 से 95 प्रतिशत हिस्सा शिया है. ईरान आधिकारिक तौर पर शिया बहुसंख्यक इस्लामिक गणराज्य है.

भारत

ईरान के बाद दुनिया में सबसे बड़ी शिया आबादी भारत में मानी जाती है. यहां करीब 3 से 5 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं. भारत की कुल मुस्लिम आबादी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 10 से 15 प्रतिशत मानी जाती है. भारत में शिया समुदाय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर, हैदराबाद और कुछ अन्य इलाकों में रहता है. लखनऊ को लंबे समय से शिया संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता है.

पाकिस्तान

पाकिस्तान में 2.5 से 4.5 करोड़ के बीच शिया मुसलमान हैं. यहां कुल मुस्लिम आबादी का करीब 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा शिया है.

इराक

इराक में शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं. यहां मुस्लिम आबादी का 65 से 70 प्रतिशत हिस्सा शिया है. कुल संख्या लगभग 2 से ढाई करोड़ के बीच मानी जाती है.

अजरबैजान

अजरबैजान में करीब 65 से 75 प्रतिशत आबादी शिया है. इसे ईरान के बाद प्रमुख शिया बहुसंख्यक देश माना जाता है.

बहरीन

बहरीन में 65 से 75 प्रतिशत आबादी शिया है, लेकिन यहां सत्ता सुन्नी राजघराने के पास है.

लेबनान

लेबनान में मुस्लिम आबादी का लगभग 45 से 55 प्रतिशत हिस्सा शिया है. यहां शिया राजनीतिक रूप से भी मजबूत माने जाते हैं.

यमन

यमन में करीब 35 से 45 प्रतिशत आबादी शिया है. यहां ज्यादातर जैदी संप्रदाय से जुड़े लोग हैं.

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान में 10 से 15 प्रतिशत मुसलमान शिया हैं.

तुर्किए

तुर्किए में 1 से 2 करोड़ के बीच शिया मुसलमान रहते हैं. यहां बड़ी संख्या अलेवी समुदाय की है.

अन्य देश

जॉर्जिया में 15 से 25 प्रतिशत, बुल्गारिया में 10 से 15 प्रतिशत और स्वीडन में 20 से 40 प्रतिशत मुस्लिम आबादी शिया मानी जाती है.

कितने देश हैं जहां शिया बहुसंख्यक?

दुनिया में केवल चार देश ऐसे माने जाते हैं जहां शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं. ये देश हैं ईरान, इराक, अजरबैजान और बहरीन. इन देशों में शिया आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, जबकि बाकी देशों में वे अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं.

