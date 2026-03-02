कितने रुपये में तैयार होता है अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट, जिसे ईरान ने कर दिया तबाह?

F-15 फाइटर जेट बनाने की कीमत



जो फाइटर क्रैश हुआ है उसका नाम F-15E स्ट्राइक ईगल है. यह यूनाइटेड स्टेट्स के हथियारों के जखीरे में सबसे एडवांस चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट में से एक है. अभी इसकी अनुमानित कीमत 50 मिलियन डॉलर से 80 मिलियन डॉलर के बीच है. भारतीय मुद्रा में यह ₹415 करोड़ से ₹665 करोड़ के बीच होती है. अलग-अलग एयरक्राफ्ट की लागत के अलावा F-15 प्रोजेक्ट कि कुल प्रोग्राम लागत 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है. इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, अपग्रेड और लंबे समय तक चलने वाला मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है.



ऑपरेशनल और फ्लाइट कॉस्ट



एयरक्राफ्ट बनाना खर्च का सिर्फ एक हिस्सा है. इसे ऑपरेट करना भी उतना ही महंगा है. F-15 फाइटर जेट की लागत 18,800 डॉलर से 27,000 डॉलर प्रति फ्लाइट घंटे है. भारतीय करेंसी में यह रकम ₹15.5 लाख से ₹22.5 लाख प्रति घंटा होती है. इस आंकड़े में फ्यूल, रेगुलर मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट शामिल हैं.



साइज, वजन और वेपन लोड



F-15E का ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वजन लगभग 36,700 किलोग्राम है. यह 13,300 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है. इसमें मिसाइल, प्रिसिजन गाइडेड बम और एडवांस्ड स्ट्राइक हथियार शामिल हैं. बड़ी पेलोड कैपेसिटी इसे अच्छी खासी फायर पावर के साथ लंबी दूरी के मिशन करने में मदद करती है.



क्रू और एडवांस्ड सिस्टम



सिंगल सीट फाइटर के उलट F-15E दो मेंबर वाले क्रू के साथ चलता है. एक पायलट और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर. वेपन सिस्टम्स ऑफिसर रडार सिस्टम, टारगेटिंग पॉड्स और वेपन गाइडेंस को मैनेज करता है. इससे पायलट फ्लाइंग और टैक्टिकल मैन्यूवर पर फोकस कर पाता है. F-15 फाइटर जेट लंबे समय से यूनाइटेड स्टेट्स एयर पावर की रीढ़ रहा है. इसकी स्पीड पेलोड कैपेसिटी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन ने इसे आज भी रेलिवेंट बनाए रखा है. जैसे-जैसे मिडिल ईस्ट में लड़ाई तेज हो रही है F-15 जैसे एडवांस्ड मिलिट्री प्लेटफार्म एक बार फिर से दुनिया भर का ध्यान खींच रहे हैं.