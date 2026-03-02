हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMuslims In UAE: यूएई में कितनी है मुस्लिम आबादी, यहां कितने शिया और सुन्नी मुसलमान? देखें आंकड़े

Muslims In UAE: यूएई में कितनी है मुस्लिम आबादी, यहां कितने शिया और सुन्नी मुसलमान? देखें आंकड़े

Muslim In UAE: संयुक्त अरब अमीरात की कुल आबादी करीब 1.09 करोड़ है. देश की बड़ी आबादी प्रवासी है, जो इसकी सामाजिक और धार्मिक बनावट को खास बनाती है. आइए जानें कि यहां शिया और सुन्नी मुस्लिम कितने हैं?

By : निधि पाल | Updated at : 02 Mar 2026 09:49 PM (IST)
Muslim In UAE: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का नाम लगातार सुर्खियों में है. हाल में ईरान की ओर से मिसाइल हमलों के दावों के बाद यह सवाल और अहम हो गया है कि इस देश की आबादी कैसी है और यहां कितने मुस्लिम रहते हैं. खास तौर पर शिया और सुन्नी मुसलमानों की हिस्सेदारी क्या है? आइए यहां आंकड़ों के जरिए समझते हैं.

ईरान के हमले और मौजूदा हालात

रविवार 1 मार्च 2026 को ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का दावा किया गया. UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, कुल 165 मिसाइलें दागी गईं. इनमें से 152 को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि 13 मिसाइलें समुद्र में गिरीं. इसी क्षेत्र में कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत जैसे देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. ऐसे माहौल में UAE की आबादी और सामाजिक संरचना को समझना जरूरी हो जाता है.

UAE की कुल आबादी कितनी है?

संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों की मानें तो संयुक्त अरब अमीरात की कुल आबादी 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत तक करीब 10.88 मिलियन यानी लगभग 1.09 करोड़ आंकी गई है. खास बात यह है कि UAE की आबादी में 88% से 90% तक लोग विदेशी प्रवासी हैं, जबकि सिर्फ 10% से 12% लोग ही नागरिक हैं. ये आंकड़े UAE के सरकारी आंकड़ों और विश्व बैंक के विश्लेषणों में दिए गए हैं.

UAE में मुस्लिम आबादी कितनी है?

UAE में इस्लाम आधिकारिक धर्म है. Pew Research Center और CIA World Factbook के मुताबिक, इस देश की कुल आबादी का लगभग 75% से 76% हिस्सा मुस्लिम है. अगर 1.09 करोड़ की कुल आबादी में 75% मुस्लिम माने जाएं, तो यह संख्या करीब 81 से 83 लाख के बीच बैठती है. 

ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी UAE नागरिक मुस्लिम हैं, लेकिन कुल आबादी में नागरिकों की हिस्सेदारी कम है. बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और पेशेवर लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और दूसरे देशों से आते हैं.

UAE में सुन्नी मुसलमान कितने?

अनुमानों के मुताबिक, UAE में सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यक हैं. कुल आबादी का लगभग 63% से 79% हिस्सा सुन्नी मुसलमान माना जाता है. नागरिक आबादी में सुन्नियों की हिस्सेदारी 85% से ज्यादा बताई जाती है. UAE के शासक परिवार और ज्यादातर अमीरातों की नेतृत्व संरचना सुन्नी इस्लाम की मलिकी फिक्ह पर आधारित है.

UAE में शिया मुसलमान कितने?

शिया मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर अलग-अलग स्रोतों में थोड़ा अंतर है. अनुमान है कि कुल आबादी का लगभग 6.7% से 16% हिस्सा शिया मुस्लिम हैं. अगर 1.09 करोड़ की कुल आबादी का 7% से 16% शिया माना जाए, तो इनकी संख्या करीब 7.5 लाख से 17 लाख के बीच बैठती है. शिया समुदाय मुख्य रूप से दुबई और शारजाह में केंद्रित माना जाता है. इनमें ईरानी मूल के कारोबारी और कुछ दक्षिण एशियाई प्रवासी भी शामिल हैं. 

नागरिक बनाम प्रवासी

UAE की सामाजिक संरचना को समझने के लिए नागरिक और प्रवासी आबादी के फर्क को जानना जरूरी है. यहां लगभग 85% से ज्यादा लोग विदेशी निवासी हैं. इनमें से बड़ी संख्या दक्षिण एशिया से आई है. भारत से ही करीब 35 लाख से ज्यादा लोग UAE में रहते हैं (भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुमान). इन प्रवासियों में मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और बौद्ध सभी धर्म के लोग शामिल हैं. इसलिए कुल मुस्लिम प्रतिशत नागरिक आबादी के मुकाबले कम दिखता है. 

यह भी पढ़ें: ईरान में क्या पढ़ने जाते हैं भारतीय छात्र, यहां कितनी है इनकी तादाद?

Read
Published at : 02 Mar 2026 09:49 PM (IST)
Muslim In UAE Iran Attack On Uae UAE Muslim Population 2026
