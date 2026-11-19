Jensen Huang Daughter: सिलिकॉन वैली की गलियों में इन दिनों एक ही नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, और वह नाम है AI की दुनिया की बादशाह कही जाने वाली कंपनी एनवीडिया (Nvidia). दिग्गज सीईओ जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे ने पहले ही टेक जगत में भूचाल ला रखा था, लेकिन अब कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे की ऐसी कहानियां बाहर आ रही हैं जिन्होंने हर किसी को सन्न कर दिया है. इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं जेन्सेन हुआंग की बेटी मैडिसन हुआंग, जिन्हें दफ्तर के गलियारों में कर्मचारी दबी जुबान से 'रिंगमास्टर' कहकर पुकारते हैं.

आखिर एक शेफ और वाइन विशेषज्ञ के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली मैडिसन ने महज कुछ ही सालों में पांच ट्रिलियन डॉलर की इस विशालकाय कंपनी पर ऐसी क्या पकड़ बना ली कि बड़े-बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी उनसे थर-थर कांपने लगे? आइए जानते हैं एनवीडिया के भीतर चल रहे इस पारिवारिक दबदबे और खौफ की पूरी कहानी.

पद से कहीं अधिक ताकत और दफ्तर में हुकूमत

आधिकारिक कागजों में मैडिसन हुआंग भले ही एनवीडिया के फिजिकल एआई प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्ट मार्केटिंग विभाग में सीनियर डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं, लेकिन कंपनी के भीतर उनकी हैसियत किसी अघोषित बॉस से कम नहीं रही है. प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' और 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्टों के मुताबिक, मैडिसन व्यावहारिक रूप से अपने पिता की चीफ ऑफ स्टाफ की तरह काम करती थीं.

तिमाही कार्यकारी बैठकों में शामिल होने से लेकर कंपनी के बोर्ड के सामने अहम प्रेजेंटेशन देने तक, हर बड़े फैसले में उनका सीधा दखल रहता था. कर्मचारियों का मानना है कि अपनी आधिकारिक भूमिका से कहीं बाहर जाकर कंपनी की नीतियों को नियंत्रित करने की इसी शैली के कारण उन्हें किसी सर्कस के 'रिंगमास्टर' की तरह देखा जाने लगा था, जो अपनी छड़ी के इशारे पर पूरी टीम को नचाने का दम रखती हैं.

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बैठकों में चिल्लाना और गोल्डफिश वाले तानों से सहमे कर्मचारी

एनवीडिया के भीतर काम करने का माहौल किस कदर दबाव भरा हो चुका था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद जेन्सेन हुआंग मीटिंग्स के दौरान कर्मचारियों के विचारों को बेवकूफी भरा कहकर खारिज कर देते थे. पिता की इसी सख्त कार्यशैली को उनकी बेटी मैडिसन ने और भी आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ाया. रिपोर्टों के अनुसार, मैडिसन उन कर्मचारियों को अक्सर गोल्डफिश कहकर तंज कसती थीं, जिन्हें पुरानी बातें या निर्देश तुरंत याद नहीं रहते थे. वह अपने से कहीं अधिक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों पर भी सबके सामने चिल्लाने से नहीं हिचकती थीं.





दिल्ली की कॉन्फ्रेंस से जुड़ा वह विवाद जिसने बढ़ाई तल्खी

मैडिसन हुआंग के तेवरों से जुड़ा एक बेहद चर्चित वाकया भारत की राजधानी नई दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है. इसी साल फरवरी में दिल्ली में आयोजित एक बड़े एआई सम्मेलन में मैडिसन को मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और अपनी जगह कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी जय पुरी को भेज दिया. इस कार्यक्रम से ठीक पहले एक आधिकारिक कॉल के दौरान मैडिसन ने कर्मचारियों को बुरी तरह लताड़ लगाई थी. उस वक्त जय पुरी ने बेहद सख्त लहजे में उनसे यहां तक कह दिया था कि जब वह चिल्लाना बंद करेंगी, तभी वह उनके सवालों का जवाब देंगे. हैरानी की बात यह रही कि इस घटना के छह महीने से भी कम समय के भीतर जय पुरी जैसे दिग्गज अधिकारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा.

मैडिसन हुआंग के रवैये से दिग्गजों के इस्तीफों की झड़ी

दफ्तर के भीतर मैडिसन के आक्रामक रवैये को लेकर कर्मचारियों का असंतोष इस हद तक बढ़ गया था कि कंपनी के एचआर को दखल देना पड़ा. शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एचआर ने मैडिसन के प्रबंधन कौशल को सुधारने के लिए साप्ताहिक कोचिंग सेशन अनिवार्य कर दिए थे. इसके बावजूद हालात में खास बदलाव नहीं आया और कंपनी के भीतर काम करने वाले लोगों का अनुमान है कि मैडिसन के साथ काम करने की असहजता के चलते एक दर्जन से अधिक प्रमुख अधिकारियों ने एनवीडिया को अलविदा कह दिया. अंतरिम सीईओ कोलेट क्रेस के साथ भी बड़े निवेश और सौदों को लेकर उनके तीखे मतभेद सुर्खियों में रहे हैं.

टेक दिग्गज की सबसे ताकतवर शख्सियत बनने का सफर

मैडिसन हुआंग का कॉर्पोरेट सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. तकनीक की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने पाक कला यानी शेफ और सोमेलियर (वाइन विशेषज्ञ) के रूप में बाकायदा प्रशिक्षण लिया था. साल 2020 में एनवीडिया में एक साधारण समर इंटर्न के तौर पर जुड़ने से पहले वह लग्जरी ब्रांड एलवीएमएच (LVMH) में काम कर रही थीं. लेकिन पिता की कंपनी में कदम रखते ही उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि महज छह वर्षों के भीतर वह कंपनी के शीर्ष नेतृत्व के समानांतर खड़ी हो गईं.

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