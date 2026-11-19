राजस्थान में सीनियर IAS अधिकारी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोप है कि अग्रवाल ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए एक निजी कंपनी को सरकारी स्तर पर फायदा पहुंचाया. इसके बदले उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने रिसॉर्ट में बेहद कम कीमत पर विला खरीदे. इस मामले में गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल समेत अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

ACB के मुताबिक, राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत अनुमति मिलने के बाद मामले की प्राथमिक जांच की गई. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जयपुर नगर प्रथम इकाई ने FIR संख्या 0323/2026 दर्ज की है. इसमें भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं.

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उदयपुर में जमीन का नियमों के खिलाफ हुआ रूपांतरण

जांच के मुताबिक, वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के कलेक्टर थे. उस दौरान उन्होंने बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में बदलने की मंजूरी दी थी. आरोप है कि इसके लिए जरूरी विभागों से NOC नहीं ली गई थी.

इतना ही नहीं, बाद में जमीन का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ने और ले-आउट पास कराने जैसी शर्तों को भी हटा दिया गया. ACB को शक है कि इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी को फायदा पहुंचाया गया.

परिवार के नाम पर खरीदे गए करोड़ों के विला

ACB की जांच में विला की खरीद-फरोख्त को लेकर भी कई बातें सामने आई हैं. आरोप है कि 3 अक्टूबर 2023 को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर अनंता रिसॉर्ट में 20 विला खरीदे गए. हर विला की कीमत 15 लाख रुपये रखी गई. उसी दिन इन विला को कंपनी को रेवेन्यू शेयरिंग के लिए वापस लीज पर दे दिया गया.

इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 विला खरीदे गए. इनकी कीमत 14 से 16.5 लाख रुपये के बीच थी. जांच में पाया गया कि यह कीमत DLC दर से भी कम थी. ACB का आरोप है कि इस सौदे से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिला.

मामले में एक और बड़ा आरोप सामने आया है. 15 अक्टूबर 2026 को अग्रवाल के बेटों के नाम पर जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला खरीदे गए. प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपये बताई गई, जबकि कंपनी की विवरणिका में इनकी कीमत 59 लाख रुपये दर्ज थी.

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सरकारी मंजूरियों में भी गड़बड़ी का आरोप

ACB की जांच में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव कर रिसॉर्ट को मंजूरी दिलाने और निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को विशेष पैकेज का लाभ पहुंचाने के आरोप भी सामने आए हैं. 19 अगस्त 2026 की बैठक में कंपनी को सामान्य नियमों से ज्यादा लाभ देने की प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है.

फिलहाल मामले की आगे की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है. अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि सरकारी पद का इस्तेमाल कर कंपनी को किस तरह लाभ पहुंचाया गया और इसमें कौन-कौन शामिल था.