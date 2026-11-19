सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से है. इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा में पहली बार आयुष्मान खुराना और शरवरी की जोड़ी दिखेगी. बीते दन मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मौजूद थी. इस दौरान सूरज ने खुलासा किया कि आखिर एक्शन फिल्मों के दौर में उन्होंने 'ये प्रेम मोल लिया' क्यों बनाई?

सूरज बड़जात्या ने 'ये प्रेम मोल लिया' क्यों बनाई

इवेंट के दौरान सूरज बड़जात्या से पूछा गया कि 'धुरंधर' और 'पुष्पा' जैसी एक्शन से भरपूर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई हैं, तो उन्होंने 'ये प्रेम मोल लिया' जैसी फिल्म बनाने का फैसला क्यों किया? इस सवाल के जवाब में बड़जात्या ने कहा, "हम अपनी थाली में अलग-अलग तरह की डिशेज चाहते हैं.

'धुरंधर' एक बेहतरीन फिल्म है. लेकिन जैसे हम सुबह भजन सुनते हैं, दोपहर में आराम करना चाहते हैं और शाम को कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह, भले ही 'धुरंधर' मौजूद है, फिर भी हमें इस तरह की फिल्म ('ये प्रेम मोल लिया') की जरूरत है."

हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने आगे कहा, "मुझे बस यही बनाना आता है, तो मैं और क्या कर सकता हूं?" बता दें कि सूरज बड़जात्या लंबे समय से रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से जुड़े रहे हैं और उनकी फिल्में हमेशा से ही बेहतरीन फैमिली एंटरटेनर रही हैं.

'ये प्रेम मोल लिया' कब होगी रिलीज?

'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी प्रेम और पूर्वा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं. हालाँकि, शादी के बाद पूर्वा पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से अपना घर नहीं छोड़ पाती. इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, प्रेम अपने परिवार के साथ पूर्वा के घर जाकर रहने का फैसला करता है.

'ये प्रेम मोल लिया' स्टार कास्ट

'ये प्रेम मोल लिया' में आयुष्मान खुराना और शरवरी ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में अनुपम खेर, सीमा पाहवा और सुप्रिया पाठक जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं.