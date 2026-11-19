मिडिल ईस्ट में इजरायल-ईरान के बीच तनाव जारी है. इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक और बड़े सैन्य हमले पर विचार कर रहे हैं. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि वह 4 से 7 दिनों तक चलने वाले एयरस्ट्राइक अभियान में शामिल हों.

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. हालांकि, वे इजरायली खुफिया एजेंसियों की उन चेतावनियों पर गौर कर रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरे को फिर से तैयार कर रहा है. पिछले हफ्ते चर्चा तब और तेज हो गई, जब मोसाद के निदेशक रोमन गोफमैन ने वाशिंगटन का दौरा किया और CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ सहित अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की.

इजरायल के अन्य वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों ने भी ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य अभियान शुरू करने की वकालत की है. इन सब के बीच वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने इस बात का खंडन किया कि नेतन्याहू ने ट्रंप पर दबाव डाला था.

ईरान के केशम द्वीप पर हमला

अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के पहले ही 17 नवंबर 2026 को ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया था. इस हमले का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के दबदबे को कम करना था. हालांकि, इस बीच मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. कई लोगों का मानना था कि इस हार की वजह ईरान के खिलाफ युद्ध में इजरायल का साथ देना था. इसके अलावा इजरायल में भी हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को नुकसान हुआ और बहुमत से पीछे रह गए.

अमेरिका ने इजरायल को बड़ी मात्रा में ईरान के खिलाफ युद्ध में पहुंचाई है. युद्ध के शुरुआती फेस में अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें ईरान के कई वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी. इसमें सबसे बड़ा नाम सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई का था, जिनके मौत एयरस्ट्राइक में हो गई थी.