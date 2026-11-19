बिहार के अररिया जिले से बेहद दुःखद और दर्दनाक खबर सामने आ रही है. यहां तिलक समारोह से लौट रहे लड़की पक्ष की गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नदी में जा गिरी. इस हादसे में ड्राइवर समेत स्कॉर्पियो सवार 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया.

हादसा ताराबाड़ी थाना के बीड़ी पुल पर हुआ. सभी मृतक सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा गांव के निवासी हैं और अररिया के सिकटी के भपटिया गांव में तिलक समारोह से वापस आ रहे थे. बताया जा रहा है कि बीड़ी पुल के तीखे मोड़ पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नीचे मरिया नदी में जा गिरी.

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कार में सवार थे एक ही घर के बच्चे

सभी मृतकों की उम्र 15 से 28 वर्ष के बीच है. सभी मृतकों का शव सदर अस्पताल लाया गया है जहां पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है. वहीं, सदर अस्पताल के डॉक्टर और मुख्यालय DSP ने 6 मौत की पुष्टि कर दी है.

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