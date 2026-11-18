गर्मी में तेज धूप के कारण झीलों, तालाबों और बांधों का पानी भाप बनकर उड़ने लगता है. इसे वाष्पीकरण कहते हैं. इससे जलाशयों में पानी का स्तर घटता है. इसके लिए वैज्ञानिक एक नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसे पानी की सनस्क्रीन कहा जा रहा है.

जैसे सनस्क्रीन त्वचा को धूप से बचाती है, वैसे ही यह परत पानी को ज्यादा गर्म होने से बचाती है. इसमें नैनोमैटेरियल से बनी पतली फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है. घाना के वैज्ञानिक डॉ. डेनियल क्वासी केपग्लो ने इस पर रिसर्च की है.

शुरुआती प्रयोगों में इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं.

यह खास फिल्म कैसे बचाएगी पानी?

इस फिल्म को PET प्लास्टिक शीट पर इंडियम टिन ऑक्साइड नाम के नैनोमैटेरियल की परत चढ़ाकर बनाया गया है. यह सूरज की रोशनी को पूरी तरह नहीं रोकती, बल्कि गर्मी बढ़ाने वाली इन्फ्रारेड किरणों के बड़े हिस्से को वापस लौटा देती है. इससे पानी कम गर्म होता है और उसके भाप बनकर उड़ने की रफ्तार घट ती है. इसकी सतह ऐसी बनाई गई है कि उस पर गंदगी और काई जमा न हो.

यह भी पढ़ें : Akwan Cyclone: चक्रवात हमेशा घूमते क्यों हैं, इनका पृथ्वी के घूमने से क्या कनेक्शन?

लैब में टेस्ट के दौरान क्या नतीजे मिले?

वैज्ञानिकों ने इस फिल्म को परखने के लिए पानी से भरे छोटे टैंक में प्रयोग किया. आर्टिफिशियल लाइट से तेज धूप जैसी स्थिति बनाई गई. फिल्म की ऊपरी और निचली सतह के तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा गया.

रिसर्च में पाया गया कि फिल्म लगाने के बाद पानी का तापमान और उसका वाष्पीकरण कम हुआ. ये नतीजे लैब के छोटे टेस्ट से मिले हैं.

बड़े बांधों में इस्तेमाल से पहले क्या चुनौतियां हैं?

झीलों और बांधों में हवा, लहरें और पानी का बहाव बदलता रहता है. ऐसे में यह देखना होगा कि फिल्म पानी की सतह पर कितनी देर टिकती है और तेज हवा, बारिश या धूप से खराब तो नहीं होती. इसके अलावा, बड़े इलाके में फिल्म लगाने का खर्च और पानी में रहने वाले जीवों पर इसका असर भी जांच चल रही है . फिलहाल यह शुरुआती रिसर्च है. आगे के प्रयोग सफल रहे, तो भविष्य में यह झीलों और बांधों का पानी बचाने में मदद कर सकती है.