केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन घुसने की एक व्यक्ति की कोशिश को नाकाम कर दिया. CISF ने तत्परता दिखाते हुए एक संभावित सुरक्षा चूक को रोक दिया. यह घटना टर्मिनल 3 के डिपार्चर गेट पर हुई. जहां ड्यूटी पर तैनात CISF कर्मियों ने देखा कि एक व्यक्ति टर्मिनल में बिना अनुमति के घुसने की कोशिश कर रहा है. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और अपनी 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' (QRT) की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ लिया.

CISF ने बताया कि उस व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में रोककर काबू में कर लिया गया. इससे स्थिति से निपटने में CISF के जवानों और QRT के बीच बेहतरीन तालमेल का पता चलता है.

सीआईएसएफ ने दी जानकारी

CISF ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है.उन्होंने लिखा,दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर CISF कर्मियों ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश को नाकाम किया! IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर तैनात CISF कर्मियों ने असाधारण सतर्कता और त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए, बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के टर्मिनल में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया. क्विक रिस्पॉन्स टीम कर्मियों की समय पर मदद से उस व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में रोक लिया गया. जिससे अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सका और एक संभावित सुरक्षा चूक को टाल दिया गया.

Alert CISF Personnel Foil Forceful Entry Attempt at IGI Airport, Delhi! Displaying exceptional alertness and prompt response, CISF personnel deployed at Departure Gate of Terminal-3, IGI Airport, swiftly apprehended an individual attempting to forcibly enter the terminal without valid travel documents. With the timely assistance of QRT personnel, the individual was intercepted within seconds, preventing unauthorised entry and averting a potential security breach. The swift and coordinated action reflects the alertness, professionalism and operational preparedness of CISF personnel in safeguarding airport security. @HMOIndia @RamMNK @CISFAirport — CISF (@CISFHQrs) November 18, 2026

यह त्वरित और समन्वित कार्रवाई हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में CISF कर्मियों की सतर्कता, पेशेवर रवैये और परिचालन संबंधी तैयारियों को दर्शाती है.

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