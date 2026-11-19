CRPF Mobile Phone Ban: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने बड़ा कदम उठाया है. हाल ही में 11 नवंबर 2026 को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में CRPF के नाके पर हुए आतंकी हमले के बाद बल ने अपने जवानों के लिए सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है.

कुलगाम हमले में तीन जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद CRPF के महानिदेशक जीपी सिंह ने घाटी का दौरा कर सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी. अब ड्यूटी के दौरान जवानों की सतर्कता बढ़ाने और किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल समेत कई गतिविधियों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है.

ड्यूटी के समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्त रोक

नई एडवाइजरी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में नाका ड्यूटी और संवेदनशील इलाकों में तैनात CRPF जवान अब ड्यूटी के दौरान निजी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. बल का मानना है कि ड्यूटी के समय फोन चलाने या बातचीत करने से जवानों का ध्यान भटकता है, जिसका फायदा आतंकी उठा सकते हैं.

नए निर्देशों के तहत ड्यूटी के दौरान केवल पार्टी कमांडर या अधिकृत अधिकारी ही बेहद जरूरी सरकारी और ऑपरेशनल काम के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही आपातकालीन स्थिति में त्वरित सूचना आदान-प्रदान के लिए विश्वसनीय संचार माध्यमों को हर समय सक्रिय रखने को कहा गया है.

एक ही जगह पर ज्यादा देर खड़े रहने और बिना सुरक्षा उपकरण ड्यूटी करने पर मनाही

मोबाइल फोन के अलावा जवानों को ड्यूटी के दौरान कई अन्य सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं. जवानों को खुले इलाकों या चेकपॉइंट पर लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर होकर खड़े रहने से मना किया गया है. उन्हें लगातार आसपास की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और हर समय सतर्क मुद्रा में रहने को कहा गया है.

इसके साथ ही बिना बुलेटप्रूफ जैकेट और सुरक्षात्मक हेलमेट पहने किसी भी जवान को ड्यूटी पर तैनात करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सभी कंपनी कमांडरों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि हर जवान निर्धारित सुरक्षा उपकरणों से लैस हो.

सोशल मीडिया और गोपनीय जानकारी लीक करने पर पहले से है सख्ती

ड्यूटी पर इन ताजा पाबंदियों के अलावा CRPF के जवानों पर सोशल मीडिया और संवेदनशील इलाकों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर भी कड़े नियम लागू हैं. जवानों को किसी भी ऑपरेशन, तैनाती की लोकेशन या सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी, फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की सख्त मनाही है. इसके अलावा ऑपरेशन रूम और उच्च संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा या रिकॉर्डर वाले स्मार्टफोन ले जाने पर भी प्रतिबंध रहता है, ताकि सुरक्षा से जुड़ा कोई भी डेटा लीक न हो सके.

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चेकपॉइंट पर बुलेटप्रूफ मोर्चे और पर्याप्त रोशनी के निर्देश

जवानों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सभी यूनिट कमांडिंग अधिकारियों को चेकपॉइंट और नाकों पर मोबाइल बुलेटप्रूफ मोर्चे यानी पोर्टेबल बैलिस्टिक बंकर लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शाम और रात के समय किसी भी संदिग्ध हरकत को समय रहते पकड़ने के लिए सभी सुरक्षा चौकियों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को कहा गया है.

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