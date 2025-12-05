Rupay कार्ड रूस में और रूस का कार्ड इंडिया में चलेगा, कितना लगेगा चार्ज और कैसे करेगा काम?

RuPay Card In Russia: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिनों के भारत दौरे पर आए हुए हैं. राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के दरमियान भारत और रूस दोनों ही देश के बीच कई जरूरी समझौते पूरे किए जाएंगे. इतना ही नहीं दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भी शुरू करने पर बातचीत होगी. अगर ऐसा होता है तो रूस का फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी SBP और भारत का यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI एक दूसरे देश के नागरिक आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे.

आपको बता दें भारत और रूस ने ने पहले ही रूस में RuPay कार्ड को लेकर इस्तेमाल को लेकर बात हो रही है. व्लादिमीर पुतिन अगर इस समझौते को मंजूरी देते हैं. तो भारतीय रूस में भारत का Rupay कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे और रूस से कोई भारत आता है. तो वहां का मीर कार्ड भारत में इस्तेमाल कर पाएगा. इसके लिए कितना चार्ज लगेगा. कैसे करेगा यह कार्ड काम. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

कैसे रूस में इस्तेमाल होगा Rupay और भारत में रूस का मीर?

फिलहाल पश्चिमी देशों ने रूस के लिए SWIFT और इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क पर पाबंदी लगा रखी है. जिसके चलते रूस से भारत आने वाले ज्यादातर लोग पेमेंट नकद ही करते हैं. इसी तरह भारत से रूस जाने वाले यात्रियों के मास्टरकार्ड और वीज़ा कार्ड वहां इस्तेमाल नहीं हो पाते है.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर किया है ये काम तो नहीं जा पाएंगे अमेरिका, वीजा पाने के लिए ये हैं अब नई शर्तें

लेकिन क्योंकि RuPay कार्ड भारतीय और मीर रूसी तो दोनों ही कार्ड के जरिए दोनों देशों को नागरिक कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए रूस का SBP यानी Faster Payments System इस्तेमाल होगा. यह बिलकुल वैसे ही है जैसे भारत में UPI काम करता है.

कोई चार्ज देना होगा?

जब आप अपने देश के कार्ड को कहीं विदेश में इस्तेमाल करते हैं. तो इसके लिए आपको कुछ चार्ज चुकाना होता है. जिसे विदेशी लेनदेन शुल्क यानी फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस कहा जाता है. यह तकरीबन 1% से 3% हर ट्रांजैक्शन पर देनी होती है. अगर आप विदेशों में एटीएम से पैसे निकालते हैं.

यह भी पढ़ें: अब हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी का सेस लगाएगी मोदी सरकार, इन चीजों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ सकते हैं. भारत के RuPay कार्ड अगर आप रूस में इस्तेमाल करेंगे तो वहां भी आपको यह चार्ज चुकाने पड़ सकते हैं. ऐसे ही रूस के लोग भारत में मीर कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि क्या अलग से कोई चार्जेस लगेंगे. इस बारे में जानकारी तभी मिल पाएगी जब आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

यह भी पढ़ें: क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस