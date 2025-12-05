उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2025 देने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 05 दिसंबर 2025 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि PCS मुख्य परीक्षा 2025 को फिलहाल रोक दिया गया है यह फैसला हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के बाद लिया गया है अब उम्मीदवारों को नई परीक्षा तिथि का इंतजार करना होगा.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, PCS मुख्य परीक्षा 2025 को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है आयोग का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभ्यर्थी 09 दिसंबर 2025 तक प्रस्तावित परीक्षा की पूरी तैयारी में जुटे हुए थे लेकिन 04 दिसंबर 2025 को नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने परीक्षा प्रक्रिया पर सीधी रोक लगा दी.

क्यों स्थगित हुई परीक्षा?



रिट याचिका संख्या–455 (एसएसबी) ऑफ 2025 के आधार पर हाईकोर्ट नैनीताल ने आयोग को परीक्षा फिलहाल न कराने का निर्देश दिया है हालांकि नोटिफिकेशन में याचिका के मुद्दे का सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि चयन प्रक्रिया से जुड़ी कुछ आपत्तियों और नियमगत मुद्दों के चलते कोर्ट ने हस्तक्षेप किया.

आयोग ने 07 मई 2025 को विज्ञापन संख्या A-1/E-1/PCS-2025/2025-26 के माध्यम से PCS परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 06 दिसंबर 2025 से 09 दिसंबर 2025 तक की संभावित तिथियां निर्धारित थीं लेकिन कोर्ट के आदेश ने इसे रोक दिया.

आयोग का आधिकारिक बयान

नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है अभी नया शेड्यूल तय नहीं हुआ है उम्मीदवारों को सिर्फ इंतजार करना होगा और नियमित रूप से UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट चेक करनी होगी.

अभ्यर्थियों पर प्रभाव

परीक्षा स्थगित होने का सीधा असर हजारों उम्मीदवारों पर पड़ेगा जिन्होंने तैयारी लगभग पूरी कर ली थी अब उन्हें समय बढ़ने का फायदा भी मिलेगा और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है ऐसे में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि उम्मीदवार इस समय का इस्तेमाल दोहराव और उत्तर लेखन प्रैक्टिस में करें.

हाईकोर्ट के आदेश की अहमियत

हाईकोर्ट का आदेश इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि PCS जैसी बड़ी परीक्षाओं में पारदर्शिता और प्रक्रिया की निष्पक्षता बेहद जरूरी है यदि चयन से जुड़ी कोई भी शिकायत सामने आती है, तो कोर्ट उसे गम्भीरता से सुनता है यही कारण है कि आयोग ने बिना किसी देरी के आदेश का पालन करते हुए परीक्षा पर रोक लगा दी है.

जल्द ही नई डेट्स पर निर्णय

जैसे ही कोर्ट से अगला आदेश मिलेगा, परीक्षा कार्यक्रम दोबारा जारी किया जाएगा नई तारीखें UKPSC वेबसाइट पर अलग से नोटिफिकेशन द्वारा बताई जाएंगी उम्मीदवारों को अभी एडमिट कार्ड या अन्य दस्तावेज़ों में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है.



उम्मीदवारों को क्या होगा फायदा ?

