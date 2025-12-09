'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
Tejpratap Yadav: तेजप्रताप यादव के फैन अविनाश ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर बुलाकर नंगा कर पीटा गया और उनकी पिटाई का वीडियो भी बनाया गया. एबीपी को बयान देते हुए अविनाश ने रो-रो कर सबकुछ बताया है.
अपने अगल और बेबाक अंदाज के कारण सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भईया अब एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. हुआ ये कि तेजप्रताप यादव के कट्टर फैन अविनाश ने दावा किया है कि उन्हें पटना में तेजप्रताप के घर बुलाकर बेरहमी से पीटा गया है.
आरोप के मुताबिक न केवल उनकी पिटाई की गई बल्कि कपड़े उतरवाकर उनका वीडियो भी बनाया गया और आपस में शेयर किया गया. एबीपी न्यूज को दिए बयान में अविनाश ने रो-रो कर सबकुछ बताया.
गालियां दी गईं और नंगा कर मारा- अविनाश
अविनाश ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जो उनके साथ हुआ उसे बताने में उनकी रूह कांप जाती है. उन्होंने बताया कि तेजप्रताप के गुंडों ने उन्हें बेरहमी से पीटा, उन्हें गालियां दी गईं और नंगा कर मारा गया. उनका कहना है कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने माता-पिता की बात नहीं मानी और तेजप्रताप यादव के लिए पागलों की तरह चुनाव प्रचार में घूमते रहे, लेकिन इसके बदले उन्हें अपमान और हिंसा मिली.
मैं तो सिर्फ केक लेकर गया था- अविनाश
अविनाश के अनुसार तेजप्रताप उनसे किस बात पर नाराज थे, यह उन्हें खुद भी नहीं पता. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ केक लेकर गए थे, केक काटकर खिलाया और कुछ देर बाद ही उन्हें बेरहमी से पीटा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उनके फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक कर लिया गया है, मैंने रिकवर करने की कोशिश भी की लेकिन हैक कर के इधर से उधर कर दिया गया है. अविनाश ने कहा कि लगातार धमकियों और टॉर्चर से वे इतने परेशान हैं कि उन्हें लगता है वे खुदकुशी कर लेंगे.
'विवेक नाम के शख्स ने दी थी धमकी'
जब उनसे पूछा गया कि क्या वे फेमस होने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया. अविनाश ने कहा कि वे गरीब आदमी हैं और झूठ बोलकर मशहूर होने की कोई वजह नहीं है. उन्होंने बातचीत में कई बार ‘विवेक’ नाम के एक शख्स का जिक्र किया जिसने कथित तौर पर उन्हें धमकाया है.
पुलिस में शिकायत की बात पर अविनाश ने कहा कि वे वही करेंगे जो उनके गार्जियन तय करेंगे. इस पूरे मामले ने एक बार फिर तेज प्रताप यादव को विवादों के केंद्र में खड़ा कर दिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL