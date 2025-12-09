BJP बंगाल अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने ABP न्यूज़ से हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने TMC नेतृत्व, राज्य की कानून-व्यवस्था और हुमायूं कबीर के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उनसे जब पूछा गया कि हुमायूंं कबीर के कथित बाबरी मस्जिद वाले बयान को वह कितनी गंभीरता से देखते हैं तो भट्टाचार्य ने इसे एक व्यक्ति की राय नहीं, बल्कि राज्य की मौजूदा सोच का संकेत बताया. उन्होंने कहा कि देश को यह समझना होगा कि बंगाल में कानून का शासन चलेगा या बाबर जैसी विचारधारा को जगह दी जाएगी. उन्होंने इसे खतरनाक मानसिकता बताते हुए चिंता जताई कि ऐसे बयान समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं.

शमिक भट्टाचार्य ने इंटरव्यू में TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खुलकर आरोप लगाए. उनका कहना था कि बीते कई वर्षों से TMC के मंचों से ऐसे भाषण सुनाई देते रहे हैं, जो समाज को बांटते हैं. उन्होंने फिरहाद हकीम के पुराने विवादित बयानों का भी ज़िक्र किया और कहा कि धर्म के नाम पर युवाओं को प्रभावित कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है. उनके अनुसार, यह तरीका राज्य की शांति-व्यवस्था को लगातार कमजोर कर रहा है.

घुसपैठ और नकली करेंसी पर गंभीर दावा

भट्टाचार्य ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल में नकली पहचान बनवाना बहुत आसान हो गयी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार जांच एजेंसियों ने नकली भारतीय मुद्रा का सबसे बड़ा नेटवर्क बंगाल में सक्रिय पाया है. उनका दावा है कि इस तरह की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं और सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है.

मुस्लिम समुदाय को लेकर विशेष संदेश

इंटरव्यू के बीच भट्टाचार्य ने बंगाल के मुस्लिम समुदाय से सीधी अपील की. उन्होंने कहा कि समाज को तय करना होगा कि वह काजी नजरुल इस्लाम और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्वों की राह चुनेगा या कट्टर सोच को बढ़ावा देने वालों के पीछे जाएगा. भट्टाचार्य के अनुसार, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही गलत शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: 'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द