हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEXCLUSIVE: BJP के बंगाल अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य का बड़ा बयान! 'बंगाल में बाबर की सोच चलेगी या...?'

EXCLUSIVE: BJP के बंगाल अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य का बड़ा बयान! 'बंगाल में बाबर की सोच चलेगी या...?'

बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने हुंमायु कबीर के बाबरी मस्जिद वाले विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने TMC, फर्जी पहचान पत्र, नकली करेंसी और बंगाल की राजनीति पर भी बयान दिया है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 02:37 PM (IST)
BJP बंगाल अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने ABP न्यूज़ से हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने TMC नेतृत्व, राज्य की कानून-व्यवस्था और हुमायूं कबीर के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की.  उनसे जब पूछा गया कि हुमायूंं कबीर के कथित बाबरी मस्जिद वाले बयान को वह कितनी गंभीरता से देखते हैं तो भट्टाचार्य ने इसे एक व्यक्ति की राय नहीं, बल्कि राज्य की मौजूदा सोच का संकेत बताया. उन्होंने कहा कि देश को यह समझना होगा कि बंगाल में कानून का शासन चलेगा या बाबर जैसी विचारधारा को जगह दी जाएगी. उन्होंने इसे खतरनाक मानसिकता बताते हुए चिंता जताई कि ऐसे बयान समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं.

शमिक भट्टाचार्य ने इंटरव्यू में TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खुलकर आरोप लगाए. उनका कहना था कि बीते कई वर्षों से TMC के मंचों से ऐसे भाषण सुनाई देते रहे हैं, जो समाज को बांटते हैं. उन्होंने फिरहाद हकीम के पुराने विवादित बयानों का भी ज़िक्र किया और कहा कि धर्म के नाम पर युवाओं को प्रभावित कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है. उनके अनुसार, यह तरीका राज्य की शांति-व्यवस्था को लगातार कमजोर कर रहा है.

घुसपैठ और नकली करेंसी पर गंभीर दावा

भट्टाचार्य ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल में नकली पहचान बनवाना बहुत आसान हो गयी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार जांच एजेंसियों ने नकली भारतीय मुद्रा का सबसे बड़ा नेटवर्क बंगाल में सक्रिय पाया है. उनका दावा है कि इस तरह की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं और सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है.

मुस्लिम समुदाय को लेकर विशेष संदेश

इंटरव्यू के बीच भट्टाचार्य ने बंगाल के मुस्लिम समुदाय से सीधी अपील की. उन्होंने कहा कि समाज को तय करना होगा कि वह काजी नजरुल इस्लाम और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्वों की राह चुनेगा या कट्टर सोच को बढ़ावा देने वालों के पीछे जाएगा. भट्टाचार्य के अनुसार, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही गलत शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 09 Dec 2025 02:32 PM (IST)
Bengal Humayun Kabir BJP Shamik Bhattacharya
