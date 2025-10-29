हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Fighter Jets: कुछ लड़ाकू विमानों में आगे के पंख क्यों होते हैं छोटे, जानें युद्ध में किस तरह से करते हैं ये मदद

Fighter Jets: कुछ लड़ाकू विमान के अगले हिस्से के पास जो पंख होते हैं वह काफी छोटे होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और युद्ध में यह कैसे मदद करते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Oct 2025 04:51 PM (IST)
Fighter Jets: क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि लड़ाकू विमान के अगले हिस्से के पास जो पंख होते हैं वह काफी छोटे होते हैं? दरअसल यह कोई डिजाइन संबंधी खामी नहीं है बल्कि इन्हें कैनार्ड कहा जाता है. आइए जानते हैं कि युद्ध के दौरान यह पायलटों को कैसे मदद करते हैं.

कैनार्ड लड़ाकू विमान को और भी ज्यादा प्रतिक्रियाशील बनाते हैं. इनकी मदद से लड़ाकू विमान काफी तेजी से मुड़ सकते हैं और अपनी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं. नजदीकी हवाई युद्ध में जहां मिली सेकंड भी काफी ज्यादा मायने रखती है यह छोटी सी तेजी भी काफी फायदेमंद साबित होती है.
लड़ाकू विमान अलग-अलग गति से युद्ध अभ्यास करते हैं. कैनार्ड धीमी गति की उड़ान या फिर लैंडिंग के समय भी बेहतर स्थिरता और नियंत्रण में काफी मदद करते हैं. इनकी मदद से लड़ाकू विमान संतुलन खोने से बच जाता है.
कैनार्ड मुख्य पंखों के साथ मिलकर अतिरिक्त लिफ्ट बनाते हैं. इनकी मदद से विमान को कम रनवे की जरूरत के साथ तेजी से उड़ान भरने में मदद मिलती है.
स्टॉल की स्थिति में यह छोटे पंख मुख्य पंखों से पहले लिफ्ट खोने के लिए डिजाइन किए गए हैं. यह छोटे पंख इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि विमान नीचे की तरफ झुक कर सुचारू वायु प्रवाह को प्राप्त कर ले, ताकि पायलट संतुलन खोए बिना नियंत्रण संभाल ले.
सामने से लिफ्ट बनाकर कैनार्ड मुख्य पंखों पर हवा के भार को कम करते हैं. इससे ड्रैग कम होता है और जेट कम ईंधन की खपत के साथ ज्यादा समय तक हवा में रह सकते हैं.
तेज गति पर यह छोटे पंख वायु भंवर उत्पन्न करते हैं जो विमान के ऊपर वायु प्रवाह को स्थिर करते हैं. इनकी मदद से पायलट अधिक हवाई गतिविधियों को सटीकता के साथ अंजाम दे पाते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 04:51 PM (IST)
Rafale FIGHTER JETS Canards

Photo Gallery

