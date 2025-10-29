कैनार्ड लड़ाकू विमान को और भी ज्यादा प्रतिक्रियाशील बनाते हैं. इनकी मदद से लड़ाकू विमान काफी तेजी से मुड़ सकते हैं और अपनी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं. नजदीकी हवाई युद्ध में जहां मिली सेकंड भी काफी ज्यादा मायने रखती है यह छोटी सी तेजी भी काफी फायदेमंद साबित होती है.