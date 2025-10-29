एक्सप्लोरर
Fighter Jets: कुछ लड़ाकू विमानों में आगे के पंख क्यों होते हैं छोटे, जानें युद्ध में किस तरह से करते हैं ये मदद
Fighter Jets: कुछ लड़ाकू विमान के अगले हिस्से के पास जो पंख होते हैं वह काफी छोटे होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और युद्ध में यह कैसे मदद करते हैं.
Fighter Jets: क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि लड़ाकू विमान के अगले हिस्से के पास जो पंख होते हैं वह काफी छोटे होते हैं? दरअसल यह कोई डिजाइन संबंधी खामी नहीं है बल्कि इन्हें कैनार्ड कहा जाता है. आइए जानते हैं कि युद्ध के दौरान यह पायलटों को कैसे मदद करते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Oct 2025 04:51 PM (IST)
Tags :Rafale FIGHTER JETS Canards
जनरल नॉलेज
6 Photos
कुछ लड़ाकू विमानों में आगे के पंख क्यों होते हैं छोटे, जानें युद्ध में किस तरह से करते हैं ये मदद
जनरल नॉलेज
7 Photos
शाहरुख खान या टॉम क्रूज... पूरी दुनिया में कौन ज्यादा मशहूर? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
7 Photos
राफेल में उड़ान भरने जा रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें इससे पहले किन-किन राष्ट्रपतियों ने किया ऐसा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में बदल रहा कुत्तों का रंग, 39 साल पहले हुई त्रासदी का अब क्यों हो रहा असर?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
दिल्ली NCR
एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
38 की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion