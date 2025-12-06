संसद हो, चुनावी रैलियां हों या फिर टीवी पर बयानबाजी... नेता एक-दूसरे पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ते. राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का नाम भी इसमें शामिल है. लेकिन जब यह दोनों नेता राजनीति से परे एक-दूसरे से मिले, तो माहौल हंसी-ठिठोली का हो गया. 6 दिसंबर को संसद में दोनों नेता डॉ. अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे. जैसे ही इनका आपस में गुजर हुआ, तो दोनों मुस्कुराए और मजाक करने लगे.

कैमरे में कैद हुआ दोस्ती का अनोखा नजारा

पहले तो दोनों नेता एक-दूसरे को देखकर दूर से मुस्कुराए. फिर राहुल गांधी आगे बढ़े और किरेन रिजिजू से हाथ मिलाया. ऐसा लगा कोई पुराने दोस्त सालों बाद मुलाकात कर रहे हों. फिर बात शुरू हुई.

रिजिजू ने हंसते हुए कहा, 'मैं थोड़ा डर गया...' इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और उदित राज भी मौजूद थे. राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे.'

तो फिर रिजिजू ने कहा कि मुझे जूडो से डर लगता है.

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi leaves from the Parliament after paying tribute to Dr. B.R. Ambedkar on his death anniversary.



— ANI (@ANI) December 6, 2025

डॉ. अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि

आज देशभर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना कर देश को लोकतंत्र की मजबूत नींव डाली थी. वह सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे.

PM मोदी ने भी X पर ट्वीट कर बाबासाहेब को श्रद्धांजलि दी. उन्होने लिखा, 'महापरिनिर्वाण दिवर पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को याद करते हुए उनका दूरदर्शी नेतृत्व और न्याय, समानता और संवैधानिकता के लिए अटूट प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीय यात्रा का मार्गदर्शन करती रहेगी. उन्होंने पीढ़ियों को मानवीय गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया. उनके आदर्श हमारे रास्ते को आसान बनाते रहेंगे, क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं.'