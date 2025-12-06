'तेरे इश्क में' की आशिकी का नशा दर्शकों के दिलोदिमाग में ऐसा चढ़ चुका है कि फिल्म देखने के लिए वो टिकट खरीदने में कोई कोताही नहीं बरत रहे, वो भी ऐसे समय में जब 'धुरंधर' जैसी फिल्म थिएटर्स में छाने आ चुकी है.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की कमाई एक तरफ धुआंधार हो रही है तो दूसरी तरफ धनुष और कृति सेनन की फिल्म हिट का टैग पाते हुए अब अगली 100 करोड़ी बॉलीवुड फिल्म बनने के लिए आगे बढ़ती दिख रही है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए कितना कमाना होगा.

'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धनुष-कृति की रोमांटिक फिल्म 28 नवंबर को रिलीज के बाद से हर दिन कमाल कमाई करते हुए एक हफ्ते में 83.65 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी थी. 8वें दिन फिल्म की कमाई 3.75 करोड़ रही.

वहीं आज यानी 9वें दिन 4:05 बजे तक इसने 2.41 करोड़ कमाते हुए टोटल 89.81 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'तेरे इश्क में' बनेगी धनुष की पहली 100 करोड़ी फिल्म?

धनुष 'रांझणा' और 'शमिताभ' यानी दो बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं. 'रांझणा' ने 60.22 करोड़ रुपये और 'शमिताभ' ने 22.27 करोड़ कमाए थे. अब 'तेरे इश्क में' इन दोनों फिल्मों की कुल कमाई से भी ज्यादा का चुकी है और जिस हिसाब से आज कमा रही है उससे उम्मीद जग रही है कि ये धनुष की पहली 100 करोड़ी बॉलीवुड फिल्म भी बन सकती है.

'तेरे इश्क में' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 8 दिनों में 118 करोड़ रुपये कमा चुकी है. फिल्म का बजट फिल्मीबीट के मुताबिक करीब 85 करोड़ रुपये है यानी फिल्म अपने बजट से काफी आगे निकल चुकी है. बता दें कि फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है और उनकी धनुष के साथ ये दूसरी फिल्म है. पहली फिल्म 'रांझणा' थी.