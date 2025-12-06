शादी के दिन दुल्हन का मूड कैसे बदलता है ये किसी से छुपा नहीं है. कभी खुशी के आंसू, कभी मेहमानों की भीड़, कभी फोटोग्राफर की आवाजें और कभी रिश्तेदारों की नोंकझोंक.इन सब के बीच दुल्हन का चेहरा सेकंड भर में स्माइल से गुस्से में बदल जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसा है जिसमें दुल्हन का गुस्सा किसी मेहमान पर नहीं बल्कि अपनी ही छोटी बहन पर फूट पड़ा. जी हां, स्टेज पर फोटो खिंचवाने आई बहन को दुल्हन ने ऐसी नजरों से देखा कि इंटरनेट पर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन से लड़ गई दुल्हन

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि दुल्हन अपने दूल्हे के साथ स्टेज पर बैठी है. तभी उसकी छोटी बहन उनके पास फोटो खिंचवाने आती है. बहन बड़ी मासूमियत से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी दुल्हन उसे ऐसे घूरती है जैसे कह रही हो “भाई जरा ठीक से खड़ी हो, मेरी फोटो खराब मत कर देना.”

View this post on Instagram A post shared by Parul gupta (@parul.gupta_98)

दुल्हन की ये तीखी नजरें कैमरे में कैद हो गईं और अब ये ही पल इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मजेदार वीडियो में एक और चीज ध्यान खींचती है कि दूल्हा बिल्कुल शांत बैठा है. न वो मुस्कुराता है, न कुछ बोलता है, बस तमाशा देख रहा है जैसे उसे पता हो कि ये बहनों की रोज की कहानी है.

यूजर्स लेने लगे दोनों के मजे

वीडियो में साफ नजर आता है कि दुल्हन कुछ कह रही है और बहन हल्का सा हिलकर अपना पोज ठीक करती है. इस पूरे सीन को देखकर लोग मजे ले रहे हैं कि शादी वाले दिन भी बहनों की लड़ाई बंद नहीं होती. किसी ने कमेंट किया कि “बहनें ऐसी ही होती हैं, प्यार भी सबसे ज्यादा और लड़ाई भी सबसे ज्यादा.” वहीं कुछ लोग बोले कि “दुल्हन का गुस्सा देख लग रहा है कि बहन पीछे से जरूर कुछ कमेंट करती होगी.” वीडियो को parul.gupta_98 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

