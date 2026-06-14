सांप का शरीर जीवन भर बढ़ता रहता है लेकिन उसकी बाहरी खाल उसी हिसाब से नहीं फैलती. जब खाल काफी तंग हो जाती है तो सांप पुरानी परत उतार देता है और एक नई बड़ी परत बनाता है. यह परत उसके बढ़े हुए आकार और वजन के हिसाब से होती है.