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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSnakes Skin: सांप क्यों उतारता है अपनी केंचुली, क्या इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है स्नेक?

Snakes Skin: सांप क्यों उतारता है अपनी केंचुली, क्या इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है स्नेक?

Snakes Skin: शरीर के बढ़ने के साथ-साथ सांप अपनी केंचुली उतारते रहते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Jun 2026 02:33 PM (IST)
Snakes Skin: शरीर के बढ़ने के साथ-साथ सांप अपनी केंचुली उतारते रहते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Snakes Skin: सांप जानवरों की दुनिया के सबसे दिलचस्प जीवों में से एक हैं. उनकी सबसे अनोखी बायोलॉजिकल प्रक्रिया में से एक है अपनी खाल उतरना. इंसानों और कई दूसरे जानवरों के उलट सांप बढ़ते समय अपनी बाहरी खाल को फैला नहीं सकते. अपने बढ़ते शरीर के आकार के हिसाब से और स्वस्थ खाल बनाए रखने के लिए वे समय-समय पर अपनी पुरानी बाहरी परत को उतारते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान और इसके ठीक बाद सांप अक्सर ज्यादा बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं.

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सांप का शरीर जीवन भर बढ़ता रहता है लेकिन उसकी बाहरी खाल उसी हिसाब से नहीं फैलती. जब खाल काफी तंग हो जाती है तो सांप पुरानी परत उतार देता है और एक नई बड़ी परत बनाता है. यह परत उसके बढ़े हुए आकार और वजन के हिसाब से होती है.
सांप का शरीर जीवन भर बढ़ता रहता है लेकिन उसकी बाहरी खाल उसी हिसाब से नहीं फैलती. जब खाल काफी तंग हो जाती है तो सांप पुरानी परत उतार देता है और एक नई बड़ी परत बनाता है. यह परत उसके बढ़े हुए आकार और वजन के हिसाब से होती है.
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समय के साथ सांप की खाल पर माइट्स, बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक जीव जमा हो सकते हैं. बाहरी परत उतार कर सांप इनमें से कई अनचाहे जीवों को हटा देता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखता है.
समय के साथ सांप की खाल पर माइट्स, बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक जीव जमा हो सकते हैं. बाहरी परत उतार कर सांप इनमें से कई अनचाहे जीवों को हटा देता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखता है.
Published at : 14 Jun 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Snakes Skin Snake Shedding Snake Facts

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