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Snakes Skin: सांप क्यों उतारता है अपनी केंचुली, क्या इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है स्नेक?
Snakes Skin: शरीर के बढ़ने के साथ-साथ सांप अपनी केंचुली उतारते रहते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Snakes Skin: सांप जानवरों की दुनिया के सबसे दिलचस्प जीवों में से एक हैं. उनकी सबसे अनोखी बायोलॉजिकल प्रक्रिया में से एक है अपनी खाल उतरना. इंसानों और कई दूसरे जानवरों के उलट सांप बढ़ते समय अपनी बाहरी खाल को फैला नहीं सकते. अपने बढ़ते शरीर के आकार के हिसाब से और स्वस्थ खाल बनाए रखने के लिए वे समय-समय पर अपनी पुरानी बाहरी परत को उतारते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान और इसके ठीक बाद सांप अक्सर ज्यादा बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 02:33 PM (IST)
Tags :Snakes Skin Snake Shedding Snake Facts
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