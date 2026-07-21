INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमार्च के बाद जंतर-मंतर के क्या हैं हालात? रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, सुबह फिर तैयार किया स्टेज

मार्च के बाद जंतर-मंतर के क्या हैं हालात? रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, सुबह फिर तैयार किया स्टेज

Jantar Mantar Latest Update: जंतर-मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाकर प्रदर्शन खत्म करा दिया था. अब फिर प्रदर्शनकारियों ने स्टेज तैयार कर लिया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Jul 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते सोमवार (20 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मांग को लेकर संसद मार्च का ऐलान किया. हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंच भी गए थे, लेकिन जंतर-मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था. पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किए जाने की जानकारी सामने आई है. 

दिल्ली पुलिस ने शाम करी 4 बजे जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो जंतर-मंतर से धरना खत्म कराना शुरू किया. अंत में पुलिस ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनस्थल पर बैठे सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया. ताजा जानकारी के अनुसार सुबह 5.30 बजे भी सीजेपी के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं. प्रदर्शनकारियों की संख्या करीब 100 के आस पास है. एक बार फिर स्टेज तैयार कर लिया गया है. 

जंतर-मंतर पर CJP की वापसी, मंच-तंबू हटने के बाद फिर शुरू हुआ आंदोलन

जंतर मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा 

बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्टर्स अभी भी बैठे हुए हैं लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर धरनास्थल पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं. दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सुबह से ही सुरक्षा के मद्देनजर वहां मौजूद हैं. धरनास्थल पर अभी भी स्टूडेंट्स का आना जारी है. सोमवार को हुए संसद मार्च में बने हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है.

दिल्ली पुलिस ने की हाई-लेवल मीटिंग

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं. विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिए सुबह एक बैठक हुई, जिसमें रणनीतिक स्थानों, कर्मियों की तैनाती और किसी भी स्थिति से निपटने के उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.

सूत्रों के मुताबिक हिंसा के बाद की स्थिति का आकलन करने और झड़पों की जांच की समीक्षा करने के लिए नयी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के कार्यालय में एक और उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने और हिंसा की जांच पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लिया।

विजेता दाहिया के बर्गर खाने को लेकर विवाद

सोमवार को दोपहर 2 बजे जब कॉकरोच जानता पार्टी के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उपद्रव कर रहे थे तब सीजेपी प्रवक्ता विजेता दाहिया सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन पर बर्गर खा रहे थे. जिस पर दो लड़के आयुष और ऋतिक ने विजेता से सवाल किया कि ये प्रदर्शनकारियों को लाठी खाने के लिए छोड़ कर जंतर-मंतर क्यों नहीं गया. 

अब इसी पर विजेता दहिया ने बयान जारी कर सफाई दी है. उन्होंने बताया कि मुझे बहुत भूख लगी थी और कई रात से सोया नहीं था. जो लोग प्रदर्शन में थे उन्हें सब दिख रहा है. इसलिए प्रदर्शन के वक्त मौजूद नहीं था.

साथ ही जब दोनों बच्चे विजेता दहिया को लोगों को जंतर मंतर पर बुला कर खुद घर जाने के सवाल पर लताड़ रहे थे और सवाल पूछ रहे थे तो विजेता दहिया पहले काफी देर तक कुछ नहीं बोले और फिर दोनों बच्चो को मैनर्स सिखाने लगे. 

दिल्ली-NCR का मौसम हुआ सुहाना, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; पार 6 डिग्री तक गिरा

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk DELHI NEWS DELHI- NCR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
मार्च के बाद जंतर-मंतर के क्या हैं हालात? रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, सुबह फिर तैयार किया स्टेज
मार्च के बाद जंतर-मंतर के क्या हैं हालात? रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, सुबह फिर तैयार किया स्टेज
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR का मौसम हुआ सुहाना, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; पार 6 डिग्री तक गिरा
दिल्ली-NCR का मौसम हुआ सुहाना, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; पार 6 डिग्री तक गिरा
दिल्ली NCR
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
बॉलीवुड
The Odyssey BO Collection Day 4: मंडे टेस्ट भी 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंडे टेस्ट भी 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
अर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'
अर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'
क्रिकेट
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jauhar University Case: ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट पहुंचा जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन, 28 जुलाई को होगी सुनवाई
ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट पहुंचा जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन, 28 जुलाई को होगी सुनवाई
ट्रेंडिंग
Bihar Police Viral Video: एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?
एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?
टेक्नोलॉजी
ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन, कहां से खरीदना चाहिए नया फोन? ये बातें जान लीं तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन
ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन, कहां से खरीदना चाहिए नया फोन? ये बातें जान लीं तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget