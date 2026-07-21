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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBihar Police Viral Video: एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?

Bihar Police Viral Video: एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?

Bihar Police Viral Video: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यस्त और टूटी-फूटी सड़क पर एक ही मोटरसाइकिल पर चार पुलिसकर्मी ठंस-ठंस कर बैठे हुए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jul 2026 06:39 AM (IST)
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बिहार से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा भी निकाल रहे हैं. आमतौर पर सड़कों पर दोपहिया वाहन पर तीन लोगों को बैठते देख पुलिस तुरंत चालान काट देती है, लेकिन इस बार नियम तोड़ने वाले खुद पुलिसवाले ही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक ही मोटरसाइकिल पर चार पुलिसकर्मी सवार होकर मजे से जाते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद ट्रैफिक नियमों, सड़क सुरक्षा और कानून लागू करने वालों की जिम्मेदारी को लेकर इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है या पुलिसवालों पर भी यह लागू होता है.

एक बाइक और चार पुलिसवाले, सिर्फ चलाने वाले ने पहनी थी हेलमेट

मुख्य खबर यह है कि एक राहगीर ने अपने वाहन से इस नजारे का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यस्त और टूटी-फूटी सड़क पर एक ही मोटरसाइकिल पर चार पुलिसकर्मी ठंस-ठंस कर बैठे हुए हैं. इतनी खराब और भीड़भाड़ वाली सड़क पर इस तरह सफर करना बेहद खतरनाक हो सकता था. हैरान करने वाली बात यह भी है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले पुलिसकर्मी ने तो हेलमेट पहन रखा था, लेकिन पीछे बैठे बाकी के तीनों पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा और बिना हेलमेट के ही यात्रा कर रहे थे.

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यूजर बोले- 'क्या इनका भी चालान कटेगा?'

इस वीडियो को 'SpiderAlert24' नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "बिहार: एक बाइक पर चार पुलिसकर्मी. क्या नियम सबके लिए एक जैसे हैं? क्या इस बाइक का भी चालान कटेगा?" शनिवार को अपलोड होने के बाद से यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. कानून के रखवाले ही इस तरह खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं इनकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 06:38 AM (IST)
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