क्या है सतलुज नदी का इतिहास, जानें क्यों कहा जाता था इसे हिंदुस्तान पर राज करने की चाबी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बंटवारे के दौरान इसने भारत-पाकिस्तान सीमा को प्रभावित किया।

Sutlej River History: सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सतलुज नदी का एक खास स्थान रहा है. तिब्बती पठार से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान तक बहने वाली यह नदी न सिर्फ एक जरूरी नदी है बल्कि एक रणनीतिक सीमा भी रही है जिसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को आकार दिया है. इतिहासकारों ने अक्सर सतलुज को हिंदुस्तान पर शासन करने की कुंजी बताया है. हाल ही में दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज से जुड़े विवाद के बाद यह नदी फिर से चर्चा में आ गई है.

सतलुज को हिंदुस्तान पर शासन करने की कुंजी क्यों कहा जाता था?

सदियों तक उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाली सेनाओं के लिए सतलुज सबसे बड़ी भौगोलिक बाधा थी. मोहम्मद गोरी, खिलजी शासक, मुगल और बाद में अहमद शाह अब्दाली सहित कई आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा किए गए सैन्य अभियान में सभी को उत्तरी भारत में और आगे बढ़ने से पहले इस नदी का सामना करना पड़ता था.

मध्यकाल में सतलुज को पार करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे दिल्ली सल्तनत का रास्ता साफ हो जाता था. इसे व्यापक रूप से उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर राजनीतिक नियंत्रण का प्रवेश द्वार माना जाता था. यही वजह है कि यह नदी इस क्षेत्र में सत्ता के संघर्ष का पर्याय बन गई.

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शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच एक प्राकृतिक सीमा

19वीं सदी के राजनीतिक भूगोल में भी सतलुज ने एक बड़ी भूमिका निभाई. अमृतसर की संधि के तहत यह नदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह द्वारा शासित सिख साम्राज्य को अलग करने वाली आधिकारिक सीमा बन गई. रणजीत सिंह के जीवन काल में अंग्रेजों ने इस सीमा का सम्मान किया और सिख क्षेत्र में नदी पार करने से परहेज किया. इससे सतलुज न सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों के बीच एक राजनीतिक सीमा भी बन गई.

बंटवारे के दौरान नदी की भूमिका

1947 में भारत के बंटवारे के दौरान रेडक्लिफ लाइन के कुछ हिस्से नदी के करीब खींचे गए. इससे यह उन भौगोलिक विशेषता में से एक बन गई जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी सीमाओं को प्रभावित किया. इस तरह सतलुज एक बार फिर से उपमहाद्वीप के आधुनिक इतिहास की सबसे जरूरी घटनाओं में से एक के साथ गहराई से जुड़ गई.

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