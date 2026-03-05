हवा का प्रेशर पूरी तरह ना होने की वजह से पानी और खून जैसे बॉडी फ्यूल तेजी से इवैपोरेट होने लगते हैं. इससे बॉडी सूखकर सिकुड़ जाती है. यह नेचुरल ममिफिकेशन जैसी प्रक्रिया है. नमी के बिना डीकंपोजिशन नॉर्मली नहीं हो सकता.