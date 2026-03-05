एक्सप्लोरर
Dead Body Space: अंतरिक्ष में Dead Body का क्या होगा, कितने दिन में होगी डी-कंपोज?
Dead Body Space: धरती के विपरीत अंतरिक्ष का माहौल काफी अलग होता है. आइए जानते हैं वहां पर एक डेड बॉडी कैसे डीकंपोज होगी.
Dead Body Space: स्पेस में धरती से बिल्कुल अलग माहौल होता है. वहां कोई हवा नहीं होती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता और काफी ज्यादा टेंपरेचर होता है. इन मुश्किल हालात के बीच आखिर एक डेड बॉडी कैसे डीकंपोज होगी? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
1/6
2/6
Published at : 05 Mar 2026 08:44 AM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या आपने देखी पानी के नीचे वाली सड़क? ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवाटर टनल
जनरल नॉलेज
8 Photos
किताब खोलते ही क्यों आने लगती है नींद, पढ़ते वक्त ही क्यों छा जाता है दुनियाभर का आलस?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
जनरल नॉलेज
अमेरिका और इजरायल से कितने दिन जंग लड़ सकता है ईरान, जानें उसके पास कितना गोला-बारूद?
जनरल नॉलेज
इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
जनरल नॉलेज
कहां है भारत की आखिरी सड़क और कहां होती है यह खत्म, जान लीजिए जवाब
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion