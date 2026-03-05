हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dead Body Space: अंतरिक्ष में Dead Body का क्या होगा, कितने दिन में होगी डी-कंपोज?

Dead Body Space: अंतरिक्ष में Dead Body का क्या होगा, कितने दिन में होगी डी-कंपोज?

Dead Body Space: धरती के विपरीत अंतरिक्ष का माहौल काफी अलग होता है. आइए जानते हैं वहां पर एक डेड बॉडी कैसे डीकंपोज होगी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Dead Body Space: धरती के विपरीत अंतरिक्ष का माहौल काफी अलग होता है. आइए जानते हैं वहां पर एक डेड बॉडी कैसे डीकंपोज होगी.

Dead Body Space: स्पेस में धरती से बिल्कुल अलग माहौल होता है. वहां कोई हवा नहीं होती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता और काफी ज्यादा टेंपरेचर होता है. इन मुश्किल हालात के बीच आखिर एक डेड बॉडी कैसे डीकंपोज होगी? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

1/6
हवा का प्रेशर पूरी तरह ना होने की वजह से पानी और खून जैसे बॉडी फ्यूल तेजी से इवैपोरेट होने लगते हैं. इससे बॉडी सूखकर सिकुड़ जाती है. यह नेचुरल ममिफिकेशन जैसी प्रक्रिया है. नमी के बिना डीकंपोजिशन नॉर्मली नहीं हो सकता.
हवा का प्रेशर पूरी तरह ना होने की वजह से पानी और खून जैसे बॉडी फ्यूल तेजी से इवैपोरेट होने लगते हैं. इससे बॉडी सूखकर सिकुड़ जाती है. यह नेचुरल ममिफिकेशन जैसी प्रक्रिया है. नमी के बिना डीकंपोजिशन नॉर्मली नहीं हो सकता.
2/6
जब सीधी धूप नहीं पड़ती तो स्पेस में टेंपरेचर काफी ज्यादा गिर जाता है. बॉडी धीरे-धीरे गर्मी खो देती है. इसी के साथ बॉडी लगभग 12 से 26 घंटे में जम जाती है.
जब सीधी धूप नहीं पड़ती तो स्पेस में टेंपरेचर काफी ज्यादा गिर जाता है. बॉडी धीरे-धीरे गर्मी खो देती है. इसी के साथ बॉडी लगभग 12 से 26 घंटे में जम जाती है.
Published at : 05 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Dead Body Space Body In Vacuum Space Death

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
